Jagiellonia ogłasza transfer. Na godziny przed hitem. Posiłki z Wysp

Jagiellonia Białystok już w środę rozpocznie swoje zmagania z Bodo/Glimt w walce o awans do czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Zanim jednak zawodnicy "Dumy Podlasia" podejmą u siebie mistrzów Norwegii, klub przekazał dobre wieści. Mistrzowie Polski sfinalizowali bowiem kolejny letni transfer, tym razem sprowadzając do siebie reprezentanta Macedonii Północnej w ramach rocznego wypożyczenia.