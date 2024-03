Jagiellonia lepsza w hicie Ekstraklasy. Co za emocje w walce o tytuł

W meczu na szczycie PKO Ekstraklasy Jagiellonia Białystok pokonała na swoim stadionie Śląsk Wrocław 3:1. Dzięki temu obydwie drużyn zrównały się puntami co oznacza, że walka o mistrzowski tytuł będzie niezwykle emocjonująca do ostatniej kolejki. "Duma Podlasia" zaczęła to spotkanie piorunująco i szybko "ustawiła" sobie cały mecz.