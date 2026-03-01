Jagiellonia - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Jagiellonia Białystok zaimponowała heroiczną walką w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji z Fiorentiną. Mimo że zdołała doprowadzić do dogrywki i wygrała 4:2, to ostatecznie odpadła z rozgrywek, ponieważ nie dała rady odrobić trzybramkowej starty z pierwszego spotkania.

Teraz "Duma Podlasia" wraca do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i czeka ją starcie z broniącą się przed spadkiem Legią Warszawa. W poprzedni weekend stołeczni odnieśli długo wyczekiwane zwycięstwo, pokonując w derbach Mazowsza Wisłę Płock 2:1. To była pierwsza ligowa wygrana od 28 września i trzeci mecz z rzędu bez porażki. "Jaga" nie przegrała w lidze z kolei już od pięciu spotkań, a po odpadnięciu z Ligi Konferencji i Pucharu Polski jej jedynym celem jest mistrzostwo Polski, które zdaje się coraz bardziej realne.

W pierwszym meczu Jagiellonii i Legii tego sezonu w Warszawie padł remis 0:0. Natomiast ostatnie pięć ligowych konfrontacji tych zespołów zakończyło się trzema remisami i dwoma wygranymi "Jagi". Legia w Ekstraklasie pokonała piłkarzy z Podlasia dosyć dawno, bo w maju 2023 roku, ale wówczas rozgromiła przeciwnika aż 5:1. Z kolei ostatnia wygrana ekipy ze stolicy w Białymstoku, to październik 2022 i triumf 5:2. Dziś patrząc na pozycję w tabeli i ostatnie wyniki w bezpośrednich meczach zdecydowanym faworytem jest Jagiellonia, ale walka o utrzymanie oraz ostatnie odbicie od dna Legii sprawiają, że przy Słonecznej może dojść do niespodzianki.

Mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Bartosz Mazurek strzelił Fiorentinie trzy gole Claudio Giovannini PAP

Piłkarze Legii Warszawa Marek Antoni Iwanczuk AFP

ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport