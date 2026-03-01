Jagiellonia - Legia. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Jagiellonia Białystok podejmie u siebie Legię Warszawa w meczu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. "Jaga" walczy o tytuł mistrza Polski i jest faworytem tego spotkania, ale walcząca o utrzymanie Legia zdaje się powoli wychodzić na prostą i może sprawić niespodziankę. O której godzinie mecz Jagiellonia - Legia dzisiaj? Gdzie obejrzeć? Transmisja na żywo, stream, TV. Piłka nożna. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku, jeden w żółto-czerwonym stroju, drugi w biało-czarnym, w tle widoczny kolejny zawodnik i fragment stadionu
Jesus Imaz, Kaper Urbański i Damian Szymański w meczu Legia Warszawa - Jagiellonia BiałystokPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Jagiellonia Białystok zaimponowała heroiczną walką w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji z Fiorentiną. Mimo że zdołała doprowadzić do dogrywki i wygrała 4:2, to ostatecznie odpadła z rozgrywek, ponieważ nie dała rady odrobić trzybramkowej starty z pierwszego spotkania.

Teraz "Duma Podlasia" wraca do rozgrywek PKO BP Ekstraklasy i czeka ją starcie z broniącą się przed spadkiem Legią Warszawa. W poprzedni weekend stołeczni odnieśli długo wyczekiwane zwycięstwo, pokonując w derbach Mazowsza Wisłę Płock 2:1. To była pierwsza ligowa wygrana od 28 września i trzeci mecz z rzędu bez porażki. "Jaga" nie przegrała w lidze z kolei już od pięciu spotkań, a po odpadnięciu z Ligi Konferencji i Pucharu Polski jej jedynym celem jest mistrzostwo Polski, które zdaje się coraz bardziej realne.

W pierwszym meczu Jagiellonii i Legii tego sezonu w Warszawie padł remis 0:0. Natomiast ostatnie pięć ligowych konfrontacji tych zespołów zakończyło się trzema remisami i dwoma wygranymi "Jagi". Legia w Ekstraklasie pokonała piłkarzy z Podlasia dosyć dawno, bo w maju 2023 roku, ale wówczas rozgromiła przeciwnika aż 5:1. Z kolei ostatnia wygrana ekipy ze stolicy w Białymstoku, to październik 2022 i triumf 5:2. Dziś patrząc na pozycję w tabeli i ostatnie wyniki w bezpośrednich meczach zdecydowanym faworytem jest Jagiellonia, ale walka o utrzymanie oraz ostatnie odbicie od dna Legii sprawiają, że przy Słonecznej może dojść do niespodzianki.

Mecz Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:45. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Zobacz również:

Taofeek Ismaheel i Adriano Amorim w meczu Raków Częstochowa - Lech Poznań
Ekstraklasa

Lech Poznań - Raków Częstochowa. Gdzie i o której transmisja na żywo w TV?

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Trzech piłkarzy w żółto-czerwonych strojach biegnie po murawie boiska, zawodnik na środku trzyma piłkę, stadion w tle jest częściowo pusty
Bartosz Mazurek strzelił Fiorentinie trzy goleClaudio GiovanniniPAP
Piłkarze w białych i czerwonych strojach rywalizują na boisku podczas meczu piłki nożnej, na trybunach widoczna publiczność, a zawodnik z uniesioną ręką świętuje udaną akcję.
Piłkarze Legii WarszawaMarek Antoni IwanczukAFP
ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja