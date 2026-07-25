Jagiellonia - Korona. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 14:45 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce. Zmiany, transfery oraz forma w trakcie przygotowań

Jagiellonia Białystok w tym sezonie będzie chciała znów powalczyć o ligowe podium, a także zanotować dobry występ w europejskich pucharach. Tym razem może być jej jednak znacznie trudniej, niż w poprzednich latach. Wszystko dlatego, że "Jagę" dawno nie opuściło tak wielu ważnych piłkarzy, jak tego lata. Już zimą odszedł Oskar Pietuszewski, a latem z "Dumą Podlasia" pożegnali się Afimico Pululu, Bartosz Mazurek, Miłosz Piekutowski, Alex Pozo czy Bartłomiej Wdowik. Drużynę jak na razie wzmocnili Rodrigo Conceicao, Michał Perchel czy Nik Prelec i Jeremy Agbonifo, ale to za mało, aby myśleć poważnie o zrealizowaniu swoich celów. Adrian Siemieniec ma jak na razie twardy orzech do zgryzienia.

Lepiej pod względem kadrowym wygląda za to sytuacja Korony Kielce. Poza Pau Restą i Viktorem Popovem żadna z ważniejszych postaci nie opuściła drużyny. Natomiast "Scyzory" dokonały poważnych wzmocnień, za którego należy uznać kupno Patrika Hellebranda z Górnika Zabrze za 1,7 mln euro, Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia za 1 mln czy Ariela Mosóra z Rakowa Częstochowa za 500 tys.

W przedsezonowych sparingach lepiej wypadła Jagiellonia, która wygrała cztery z pięciu gier kontrolnych, w tym starcie ze Spartą Praga (1:0). Korona zaś pokonała tylko MFK Michalovce 4:0, a następnie zremisowała dwa spotkania i przegrała 0:2 z Bruk-Betem. W poprzednich rozgrywkach triumf 3:1 przed własną publicznością odniosła "Duma Podlasia", natomiast w Kielcach padł remis 1:1. Jak będzie tym razem? Czy "Scyzorom" uda się podbić stadion w Białymstoku po raz pierwszy od 2019 roku?

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Korona Kielce w ramach 1. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 25 lipca o godzinie 14:45 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3.

Jesus Imaz Jagiellonia Białystok FREDERICK FLORIN / AFP AFP

Adrian Siemieniec i Jacek Zieliński czyli trenerzy odpowiednio Jagiellonii i Korony KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT Newspix.pl





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