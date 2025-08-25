Jagiellonia gotowa na odejście gwiazdy. Następca jest już wybrany, trwają rozmowy

Jagiellonia Białystok jest już bardzo bliska drugiego z rzędu awansu do zasadniczej fazy Ligi Konferencji. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca w trwającej odsłonie europejskich pucharów pozostaje niepokonana. "Jaga" na wcześniejszych etapach zdołała wyeliminować serbski FK Novi Pazar (wygrane 2:1 i 3:1), a także duński Silkeborg (zwycięstwo 1:0 w Danii i remis 2:2 na swoim terenie).

W ostatniej rundzie eliminacji los okazał się łaskawy dla trzeciego zespołu poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Ostatnią przeszkodą dzielącą polski klub od fazy ligowej okazał się mocno przeciętny Dinamo City Tirana. Albańczycy po świetnym dwumeczu zdołali wyeliminować faworyzowanego Hajduka Split, lecz w ubiegły czwartek w Białymstoku byli zdecydowanie słabsi od rywala. Jagiellonia u siebie wygrała 3:0, dzięki czemu nadchodzący rewanż w Albanii wydaje się być formalnością.

Zespół Adriana Siemieńca ma w tym momencie dwie główne gwiazdy - Jesusa Imaza i Afimico Pululu. Hiszpan, który niedawno dołączył do słynnego "klubu 100" w Ekstraklasie, osiadł w Białymstoku na dłużej. Wiele mówi się natomiast o odejściu Pululu, którego usługami zainteresowane mają być już nie tylko kluby zagraniczne, a także krajowi rywale Jagiellonii.

Snajper na wylocie. Jagiellonia uparcie szuka zastępstwa. Jest już kandydat

Trudno dziwić się takiemu zainteresowaniu. Pululu jest królem strzelców poprzedniej edycji Ligi Konferencji (osiem goli), a w nowym sezonie zdołał strzelić już sześć goli - dwa w lidze i cztery w LK.

- Powoli zaczynamy rozmowy i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie, kto ile da, i gdzie Afimico będzie chciał grać. Bo przecież on też musi wyrazić zgodę na transfer. Jest dla nas kluczowym zawodnikiem, wiele mu zawdzięczamy, i chcemy, by decyzja, jaką podejmie, była zgodna z jego odczuciami i tym, czego on chce. Dlatego to nie tylko kwestia przyjęcia najwyższej oferty, która klubowi zapewni najwięcej pieniędzy - tak o podejściu Jagiellonii do transferu Pululu w rozmowie z Interią wypowiadał się prezes klubu Ziemowit Deptuła.

Oficjalne oferty za Pululu złożyły już węgierski Ferencvaros, a także Lech Poznań. Jak informował Piotr Koźmiński z portalu "goal.pl" zawodnikiem Jagiellonii zainteresowana jest również Pogoń Szczecin, która już szuka alternatywy po odejściu króla strzelców Ekstraklasy Efthymisa Koulourisa.

Niezależnie od tego, w którą stronę Pululu będzie zamierzał pójść, Jagiellonia musi myśleć o poszerzeniu grona swoich napastników. W przypadku odejścia 26-latka jedynym nominalnym napastnikiem pozostanie sprowadzony latem Dimitris Rallis. Biorąc pod uwagę łączenie gry w Ekstraklasie i Lidze Konferencji, to zdecydowanie zbyt mało.

Jak informuje na portalu "X" dziennikarz Sacha Tavolieri Jagiellonia wybrała już napastnika, który miałby zastąpić Pululu. Białostoczanie rozpoczęli rozmowy, których tematem jest Youssuf Sylla. 22-latek jest byłym młodzieżowym reprezentantem Belgii, pozostającym wciąż piłkarzem tamtejszego Royal Charleroi.

Sylla ma jednak jeden problem, który w przypadku napastnika jest mocno doskwierający. Belg przez ostatnie dwa sezony strzelił zaledwie pięć bramek, z czego ostatnią 11 maja ubiegłego roku. W trakcie poprzedniego sezonu Sylla został wypożyczony z Charleroi do holenderskiego Willem II Tilburg. Tam zakończyło się na 14 występach pozbawionych jakichkolwiek goli.

Warto pamiętać jednak, że Pululu do Białegostoku nie trafiał jako napastnik, który w przeszłości imponował popisami strzeleckimi. Przed przejściem do Jagiellonii zawodnik ten z różnym efektem starał się przebijać do pierwszego zespołu FC Basel. Jeżeli już strzelał, to jednak głównie w rezerwach szwajcarskiego klubu.

Niewykluczone, że najbliższe spotkanie w eliminacjach Ligi Konferencji będzie swoistym pożegnaniem Pululu z Jagiellonią. Klub z Białegostoku rewanżowe spotkanie z Dinamo City Tirana rozegra 28 sierpnia o godz. 20:45. Relację z tego meczu będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

