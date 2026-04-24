Jagiellonia - Górnik. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze w ramach 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 24 kwietnia o godzinie 20:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanałach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport 4 i CANAL+ 4K Ultra. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok i Górnik Zabrze wciąż mają szanse na mistrzotwo Polski. Oba zespoły zgromadziły w 29. kolejkach PKO BP Ekstraklasy po 46 punktów i tracą trzy "oczka" do liderującego Lecha Poznań. Dlatego ten mecz może zadecydować o tym, że Jagiellonia lub Górnik odpadną z walki o tytuł. Rywalizacja jest naprawdę zacięta, bowiem wszystkie trzy zespoły wygrały swoje ostatnie spotkania, podobnie jak czwarta Wisła Płock, mająca ledwie o jeden punkty mniej od "Jagi" i Górnika.

Jagiellonia po serii trzech meczów bez zwycięstwa w poprzedni weekend wreszcie zgarnęła komplent punków i to w bardzo przekonującym stylu. Piłkarze Adriana Siemieńca pokonali na wyjeździe Arkę Gdynia 3:0, co nieco skomplikowało Arkowcom kwestię utrzymania. Zabrzanie zapunktowali za to już w szóstym ligowym meczu z rzędu, pokonując 1:0 Koronę Kielce. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki było to dziewiąte spotkanie z rzędu Zabrzan bez porażki, a w tym czasie udało im się awansować do finału Pucharu Polski. "Górnicy" stoją zatem przed szansą na zdobycie czwartego dubletu w swojej historii i są jedyną drużyną obok Rakowa Częstochowa, która ma jeszcze matematyczne szanse w tym sezonie na zgarnięcie dwóch najważniejszych piłkarskich trofeów w Polsce.

Pierwsza konfrontacja tych zespołów w tym sezonie w ramach 13. kolejki zakończyła się wygraną Górnika 2:1. Jednak ostatnie trzy wizyty piłkarzy z Górnego Śląska w Białymstoku kończyły się dwoma wygranymi "Jagi" oraz remisem. Dlatego dziś niezwykle trudno wskazać faworyta tego spotkania, tym bardziej że stawka jest niesamowicie wysoka.

Taras Romanczuk i Jesus Imaz to grające legendy Jagiellonii Białystok

Piłkarze Górnika Zabrze

DJB: Sieciówka - 24.04.26 [WIDEO] Polsat Box Go POLSAT BOX GO