Jagiellonia - GKS Katowice. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Jagiellonia Białystok - GKS Katowice w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 19:00. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - GKS Katowice. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA, TV]

Jagiellonia Białystok w miniony weekend przedłużyła czarną serię w PKO BP Ekstraklasie. "Duma Podlasia" przegrała 1:2 z Piastem Gliwice i był to już jej piąty mecz z rzędu bez zwycięstwa w lidze. Na dodatek piłkarze Adriana Siemieńca doznali drugiej porażki z rzędu. Przy Słonecznej w ostatnich tygodniach nie dzieje się najlepiej, a mimo to "Jaga" wciąż jest jednym z głównych kandydatów do tytułu.

Już dziś trzeci w tabeli Białostoczanie mogą zrównać się punktami z liderem i wiceliderem. Wszystko dlatego, że rozegrają zaległe spotkanie 16. kolejki Ekstraklasy z GKS-em Katowice. Aby tak się stało, muszą jednak wygrać, o co może być bardzo ciężko. Gieksa znakomicie bowiem radzi sobie po wznowieniu rozgrywek po przerwie zimowej. Ekipa Rafała Góraka na siedem ligowych spotkań wygrała aż pięć, raz zremisowała i raz przegrała, a na dodatek awansowała do półfinału Pucharu Polski. Będący w takiej formie GKS plasuje się aktualnie na 6. pozycji w tabeli i ma spore szanse, by zakończyć sezon na pozycji dającej prawo do gry w eliminacjach europejskich pucharów.

Jagiellonia i GKS zagrały w tym sezonie przeciw sobie w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Wówczas aż 3:1 zwyciężyli Katowiczanie. Z kolei ostatnia wizyta GKS-u w Białymstoku zakończyła się wygraną "Jagi" 1:0. W dzisiejszej konfrontacji trudno wskazać faworyta, bo choć zespół Jagiellonii ma zadyszkę, to jednak również wielkie ambicje dotyczące tytułu. Poza tym ekipa Adriana Siemieńca wielokrotnie zachwycała w tym sezonie i dobra forma może wrócić w każdym momencie. Z drugiej strony GKS przechodzi jeden z najlepszych momentów w sezonie, dlatego starcie w stolicy Podlasia zapowiada się raczej jako wyrównane widowisko.

Mecz Jagiellonia Białystok - GKS Katowice w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 19:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

