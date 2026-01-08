Jagiellonia chce sensacyjnego transferu. Na jej celowniku piłkarz z Serie A
Dzieje się w Białymstoku - Jagiellonia dopiero co pożegnała swój wielki talent, Oskara Pietuszewskiego, który trafił do FC Porto, a w sercu Podlasia już mówi się tymczasem o nowym wzmocnieniu, do tego naprawdę ciekawym. Jak potwierdził dyrektor sportowy klubu Łukasz Masłowski "Jaga" wzięła na swój celownik gracza z... Serie A.
Jagiellonia Białystok tej zimy zdołała się już mieć swój udział w jednym z najgłośniejszych transferów dotyczących Polaków - i mowa tu oczywiście o sprzedaniu Oskara Pietuszewskiego do FC Porto za 10 mln euro (plus bonusy).
Nie można przy tym wykluczyć, że "Duma Podlasia" niebawem zasłynie również na polu pozyskiwania graczy - w orbicie jej zainteresowań znalazł się bowiem piłkarz z... włoskiej Serie A.
Jagiellonia ruszyła po piłkarza Udinese. Dyrektor sportowy wszystko potwierdził, jest jednak kłopot
Mowa tu konkretnie o Angolczyku Ruim Modesto z Udinese Calcio, a pełne wyjaśnienie w jego sprawie nadeszło dokładnie 8 stycznia - wówczas to dyrektor sportowy "Jagi" Łukasz Masłowski w programie "Meczyków" pt. "Okno transferowe" rozwiał wszelkie wątpliwości.
Potwierdzam, że jesteśmy nim zainteresowani. Temat jest od dłuższego czasu. Ma jednak kontrakt z Udinese, który jest bardzo wysoki
Jak wskazał ponadto "jest dużo czynników, które powodują, że to nie jest łatwy transfer do przeprowadzenia". Niełatwy, lecz nie niemożliwy, zwłaszcza, że ma być tu mowa "tylko" o wypożyczeniu futbolisty.
Rui Modesto ma za sobą kilka poważnych sprawdzianów w tym sezonie
Rui Modesto pełni przede wszystkim rolę rezerwowego w Udinese (notabene niezmiennie prowadzonym przez dobrze znanego w Polsce Kostę Runjaicia). W obecnej kampanii jednak miał okazję wystąpić w meczach przeciwko naprawdę silnym rywalom - Interowi czy Milanowi.
26-latek od pewnego czasu otrzymuje też powołania do kadry narodowej - w barwach Angoli wziął udział w Pucharze Narodów Afryki, gdzie zaliczył 90 minut w zremisowanym 0:0 starciu z Egiptem. Gdyby wszystko poszło po myśli Jagiellonii, to mielibyśmy tu do czynienia z potencjalnie naprawdę ciekawym wsparciem dla zespołu Adriana Siemieńca...