Jagiellonia chce rozbić bank. To będzie następca Pietuszewskiego. Jest kwota
Na początku stycznia sfinalizował się jeden z największych transferów ostatnich lat w Ekstraklasie. Oskar Pietuszewski zamienił Jagiellonię na FC Porto za łącznie dziesięć milionów euro. Jasnym stało się, że w Białymstoku muszą znaleźć następcę 17-latka. Wszystko wskazuje na to, że zostanie nim portugalski talent. Wieści przekazał sam Fabrizio Romano.
7 stycznia dokonał się transfer, o którym mówiło się od wielu tygodni. Oskar Pietuszewski oficjalnie został zawodnikiem FC Porto. Portugalczycy zapłacą "Dumie Podlasia" maksymalnie dziesięć milionów euro za młodzieżowego reprezentanta Polski, choć spekulowano, że w jego przypadku może paść transferowy rekord Ekstraklasy. Ale tak się nie stało.
Zasilona zastrzykiem gotówki Jagiellonia błyskawicznie zaczęła rozglądać się za następcą 17-latka. Okazuje się, że proces rekrutacyjny może zakończyć się bardzo szybko.
Jagiellonia nie płacze za Pietuszewskim. To ma być nowy gwiazdor Ekstraklasy. Co za suma
W sobotni poranek Fabrizio Romano przekazał, że do zespołu Adriana Siemieńca ma trafić Keyan Varela. To 19-letni Portugalczyk, który jest wychowankiem i zawodnikiem tureckiego Servette FC. Może występować na pozycjach lewego skrzydłowego lub nawet środkowego napastnika.
Jak podaje Włoch, Varela podpisze z polskim klubem czteroletni kontrakt. Białostoczanie będą musieli zapłacić milion euro. Do tego dochodzą potencjalne bonusy oraz procent od kolejnego transferu.
W obecnym sezonie portugalski talent rozegrał łącznie 15 spotkań. Zanotował w nich jedną asystę. Na jego koncie znajdziemy jeden występ w reprezentacji Portugalii do lat 20. Keyan Varela imponuje swoją szybkością i zwrotnością. To piłkarz o podobnej charakterystyce, co Oskar Pietuszewski. Wartość rynkowa zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego oscyluje obecnie w granicach dwóch milionów euro.
19-latek ma dołączyć do Jagiellonii, która zimę spędza na trzecim miejscu w tabeli. Do pierwszej Wisły Płock traci tylko jeden punkt. Rundę wiosenną zespół Siemieńca rozpocznie od wyjazdowego meczu z Widzewem Łódź w 19. kolejce (31 stycznia).