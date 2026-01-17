Jagiellonia chce rozbić bank. To będzie następca Pietuszewskiego. Jest kwota

7 stycznia dokonał się transfer, o którym mówiło się od wielu tygodni. Oskar Pietuszewski oficjalnie został zawodnikiem FC Porto. Portugalczycy zapłacą "Dumie Podlasia" maksymalnie dziesięć milionów euro za młodzieżowego reprezentanta Polski, choć spekulowano, że w jego przypadku może paść transferowy rekord Ekstraklasy. Ale tak się nie stało.

Zasilona zastrzykiem gotówki Jagiellonia błyskawicznie zaczęła rozglądać się za następcą 17-latka. Okazuje się, że proces rekrutacyjny może zakończyć się bardzo szybko.

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jagiellonia nie płacze za Pietuszewskim. To ma być nowy gwiazdor Ekstraklasy. Co za suma

W sobotni poranek Fabrizio Romano przekazał, że do zespołu Adriana Siemieńca ma trafić Keyan Varela. To 19-letni Portugalczyk, który jest wychowankiem i zawodnikiem tureckiego Servette FC. Może występować na pozycjach lewego skrzydłowego lub nawet środkowego napastnika.

Jak podaje Włoch, Varela podpisze z polskim klubem czteroletni kontrakt. Białostoczanie będą musieli zapłacić milion euro. Do tego dochodzą potencjalne bonusy oraz procent od kolejnego transferu.

Rozwiń

W obecnym sezonie portugalski talent rozegrał łącznie 15 spotkań. Zanotował w nich jedną asystę. Na jego koncie znajdziemy jeden występ w reprezentacji Portugalii do lat 20. Keyan Varela imponuje swoją szybkością i zwrotnością. To piłkarz o podobnej charakterystyce, co Oskar Pietuszewski. Wartość rynkowa zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego oscyluje obecnie w granicach dwóch milionów euro.

19-latek ma dołączyć do Jagiellonii, która zimę spędza na trzecim miejscu w tabeli. Do pierwszej Wisły Płock traci tylko jeden punkt. Rundę wiosenną zespół Siemieńca rozpocznie od wyjazdowego meczu z Widzewem Łódź w 19. kolejce (31 stycznia).

Oskar Pietuszewski Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Adrian Siemieniec Michal Janek East News

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News