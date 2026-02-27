Jagiellonia była blisko, Siemieniec ujawnił. To powiedział piłkarzom w szatni

Oprac.: Paweł Nowak

Wyśmienicie w czwartek spisała się Jagiellonia Białystok. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy we Florencji zmierzył się z tamtejszą Fiorentiną w drugim starciu 1/16 finału Ligi Konferencji. Mimo trzybramkowej straty z pierwszego meczu ekipa Adriana Siemieńca doprowadziła do dogrywki, lecz finalnie odpadła z rozgrywek. Niedługo po ostatnim gwizdku mecz podsumował właśnie trener. Ujawnił również, co powiedział swoim graczom.

Grupa mężczyzn ubranych w sportowe bluzy z emblematami drużyny, stojących na tle stadionu lub trybun, większość skupiona, niektórzy z zamyślonym wyrazem twarzy.
Adrian Siemieniec KAMIL SWIRYDOWICZ / CYFRASPORT/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Po bardzo nieudanym meczu i porażce 0:3 na własnym obiekcie w pierwszym spotkaniu fazy play-off z Fiorentiną Jagiellonia Białystok udała się do Włoch z niezwykle trudnym zadaniem - odrobić stratę. Początkowo wydawało się, że jest to niemal niemożliwe, bowiem trzybramkowa zaliczka daje spory bufor bezpieczeństwa.

Mimo to podopieczni Adriana Siemieńca nie złożyli broni i ruszyli do ataku. Już po pierwszej połowie było 2:0 dla ekipy z Ekstraklasy. Na początku drugiej części meczu swojego trzeciego gola strzelił Bartosz Mazurek. Tym samym w dwumeczu był remis. Sprawę rozstrzygnęła jednak dogrywka, a w niej zespół z Serie A zaliczył dwa trafienia, co zamknęło sprawę. Ostatecznie Fiorentina wygrała całą rywalizację 5:4, lecz woli walki "Jadze" odmówić nie można.

    Niedługo po zakończeniu spotkania wydarzenia z murawy ocenił wspomniany już Adrian Siemieniec. Ten w rozmowie z Polsatem Sport wrócił do słów wypowiedzianych przed meczem w Białymstoku i przyznał, że liczy na zapamiętanie nie jego, lecz drużyny, która nie ma czego się wstydzic.

    - Kto mnie zna, to wie, w jakim charakterze wypowiedziałem wtedy te słowa. Mnie najbardziej cieszy nie to, że może ktoś zapamięta moje nazwisko, ale że Jagiellonię zapamięta Florencja, zapamięta tę drużynę. Mimo że nasza historia w europejskich rozgrywkach w tym sezonie się dziś kończy, ale nie mamy się czego wstydzić - powiedział.

    Siemieniec ujawnił, to przekazał swoim zawodnikom

    Co więcej, wyjawił również, co powiedział w szatni całej drużynie. Takie słowa zdecydowanie mogą spotkać się z aprobatą ze strony całej drużyny.

      - Jestem dumny z tego zespołu. Po meczu powiedziałem w szatni piłkarzom, że jestem z nich dumny, że jestem wdzięczny, że mogę być ich trenerem - dodał.

      Jagiellonia Białystok najbliższy mecz rozegra w niedzielę 1 marca. Będzie to domowe starcie z Legią Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:45.

      Grupa piłkarzy w żółto-czerwonych strojach ściska się i cieszy z sukcesu na boisku podczas meczu, na ich twarzach widać radość i sportowe emocje.
      W tym momencie Jagiellonia prowadziła w gościnie 1:0FREDERICK FLORINAFP
      Dwóch piłkarzy rywalizuje o piłkę podczas meczu, jeden ubrany w żółto-czerwony strój, drugi w fioletowy. W tle kibice na trybunach.
      Mecz Jagiellonia - FiorentinaArtur ReszkoPAP
      Mężczyzna w kurtce sportowej z logo klubu sportowego stoi na tle rozmazanego wyświetlacza z informacjami.
      Adrian SiemieniecAleksander KalkaAFP
      ACF Fiorentina - Jagiellonia Białystok. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

