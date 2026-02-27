Jagiellonia była blisko, Siemieniec ujawnił. To powiedział piłkarzom w szatni

Po bardzo nieudanym meczu i porażce 0:3 na własnym obiekcie w pierwszym spotkaniu fazy play-off z Fiorentiną Jagiellonia Białystok udała się do Włoch z niezwykle trudnym zadaniem - odrobić stratę. Początkowo wydawało się, że jest to niemal niemożliwe, bowiem trzybramkowa zaliczka daje spory bufor bezpieczeństwa.

Niedługo po zakończeniu spotkania wydarzenia z murawy ocenił wspomniany już Adrian Siemieniec. Ten w rozmowie z Polsatem Sport wrócił do słów wypowiedzianych przed meczem w Białymstoku i przyznał, że liczy na zapamiętanie nie jego, lecz drużyny, która nie ma czego się wstydzic.

- Kto mnie zna, to wie, w jakim charakterze wypowiedziałem wtedy te słowa. Mnie najbardziej cieszy nie to, że może ktoś zapamięta moje nazwisko, ale że Jagiellonię zapamięta Florencja, zapamięta tę drużynę. Mimo że nasza historia w europejskich rozgrywkach w tym sezonie się dziś kończy, ale nie mamy się czego wstydzić - powiedział.

Siemieniec ujawnił, to przekazał swoim zawodnikom

Co więcej, wyjawił również, co powiedział w szatni całej drużynie. Takie słowa zdecydowanie mogą spotkać się z aprobatą ze strony całej drużyny.

- Jestem dumny z tego zespołu. Po meczu powiedziałem w szatni piłkarzom, że jestem z nich dumny, że jestem wdzięczny, że mogę być ich trenerem - dodał.

Jagiellonia Białystok najbliższy mecz rozegra w niedzielę 1 marca. Będzie to domowe starcie z Legią Warszawa w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 14:45.

