Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 17:30. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny w platformie CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jagiellonia Białystok - Arka Gdynia. Gdzie i o której oglądać mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, PROGRAM TV]

Jagiellonia Białystok goni pozycję lidera. Białostoczanie zaczęli sezon fatalnie, od bardzo wysokiej porażki 0:4 z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza. W następnych kolejkach piłkarze Adriana Siemieńca nie pozwolili już sobie na podobne wpadki, odnosząc sześć zwycięstw i remisując trzy razy. Takie rezultaty sprawiły, że przed sobotnimi spotkaniami "Duma Podlasia" zajmowała drugie miejsce w tabeli, trącąc do liderującego Górnika Zabrze ledwie punkt i mając o jeden mecz rozegrany mniej.

Arka Gdynia po powrocie do PKO BP Ekstraklasy radzi sobie ze zmiennym szczęściem. "Arkowcy" w 11 meczach odnieśli trzy zwycięstwa, zanotowali trzy remisy i doznali pięciu porażek. Szczególną bolączką zespołu prowadzonego przez Dawida Szwargą, która mocno niekorzystnie wpływa na bilans spotkań, jest gra na wyjazdach. Pod tym względem Arka jest najgorsza w całej lidze obok GKS-u Katowice, bowiem w sześciu delegacjach wywalczyła ledwie punkt, a jako że ma gorszy bilans bramkowy 1:12 (!), to zajmuje ostatnie miejsce w tabeli "wyjazdowej", nawet za plecami Gieksy.

Arka na zwycięstwo z Jagiellonią czeka od 22 października 2017 roku, kiedy to wygrała 4:1. Natomiast ostatni raz oba zespoły zmierzyły się 24 listopada 2019 roku, kiedy to "Duma Podlasia" triumfowała u siebie 2:0.

