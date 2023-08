Jacek Góralski w Ekstraklasie? Jest blisko. Chce go czołowy polski klub

Jacek Góralski bliski zmiany barw klubowych? Wszystko na to wskazuje. Mało tego. Według najnowszych medialnych doniesień polski pomocnik jest przymierzany do jednego z czołowych klubów PKO BP Ekstraklasy. Chodzi o Pogoń Szczecin, która w tym sezonie walczy o ponowny udział w europejskich pucharach w następnym sezonie. Do niedawna Góralski był piłkarzem VfL Bochum, ale ze względu na brak gry rozwiązał umowę z niemieckim klubem.