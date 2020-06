Jacek Gmoch dla w Interii: Zarobki piłkarzy są niehumanitarne!

- To jest wielkie niebezpieczeństwo, trzeba to na pewno ograniczyć. Nie może być takiej dysproporcji w zarobkach piłkarzy w porównaniu z resztą społeczeństwa. Nie tylko nie może tak być, ale jest to wręcz niehumanitarne - mówi w rozmowie z Interią były selekcjoner reprezentacji Polski i trener m.in. greckich klubów Jacek Gmoch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jacek Gmoch dla Interii: Piłka nożna musi się obronić przed robotami i algorytmami. Wideo TV Interia

Kwestia zarobków piłkarzy, zwłaszcza tych z najlepszych i najbogatszych klubów od lat budzi spore kontrowersje. Nie brakuje przeciwników i zwolenników ich wielkich, czasami wręcz niebotycznych gaży. W dobie pandemii koronawirusa temat ten poruszany jest częściej niż zwykle. Legendarny trener podzielił się z nami wyrazistą opinią.

Reklama

- Nie mogą zarabiać tak wielkich pieniędzy, chociaż zdaję sobie sprawę, że piłka nożna w dalszym ciągu będzie władała tłumami. Jest wiele przesłanek świadczących o tym, że w dalszym ciągu będzie miała wielki wpływ na wiele elementów naszego życia: biznesowego, czy politycznego. Nie może być tak, że mała podaż spowoduje ogromny popyt. Coraz więcej bogatych ludzi o liberalnych poglądach inwestuje w futbol, bo on daje im ochronę przed jakimiś wpadkami. Jeśli mają swoją drużynę, to za nią stoją kibice, a ci mogą wychodzić nawet na ulice jak miało to miejsce w Grecji, gdy protestowali fani PAOK-u Saloniki, a tamtejsi politycy musieli ustąpić - podkreśla Gmoch.

Jacek Gmoch twierdzi, że nad zarobkami piłkarzy trzeba zapanować, aby niektórzy ludzie nie wykorzystywali futbolu do niecnych czynów, czy prania brudnych pieniędzy.

- W tym kontekście musi dojść do obniżenia granicy zarobków piłkarzy. Trzeba stawiać na konkurencję i budować akademie piłkarskie. One, owszem są budowane, ale trzeba zacząć je bardziej kontrolować, żeby zwiększyć podaż piłkarzy, bo to może obniżyć popyt na nich. Poza tym, w przepisach powinien nastąpić - i to w trybie natychmiastowym - jakiś wyrok, aby żadni prawnicy nie mogli znaleźć luki do zmiany takiej decyzji. To wszystko musi być absolutnie ograniczane i kontrolowane - uważa.

Jacek Gmoch obawia się o przyszłość futbolu bardziej nie ze względu na pandemię koronawirusa, ale ze względu na mogące do niego wkrótce wkroczyć nowe technologie.