Istny hit w Ekstraklasie? Wieści ws. Jana Urbana. Rozmowy już trwają

Rozstanie z 63-latkiem nie należało do łatwych. Żal poczuł zwłaszcza sam szkoleniowiec. "Panowie Bartłomiej Gabryś, Michał Siara i Łukasz Milik przed treningiem weszli do mojego gabinetu i poinformowali mnie o zwolnieniu, a potem poszli do szatni przekazać, że nowym trenerem będzie Piotr Gierczak. Forma była bardzo słaba i przykra" - przyznał w rozmowie z "dziennikzachodni.pl". "Miałem wrażenie, że panowie chcą pokazać swoją siłę. Przyznam, że byłem bardzo zaskoczony, ale jednak nie na 100 procent" - dodał od razu.

