Mikael Ishak przybył do Lecha Poznań w 2020 roku. Jego pierwszy kontrakt był trzyletni, czyli wygasłby już w czerwcu przyszłego roku. Wydawało się, że napastnik może opuścić klub nawet jeszcze przed jego zakończeniem. Ostatecznie kibice wpadli w euforię, bo Szwed postanowił związać się z "Kolejorzem" do 2025 roku.

Udzielił wywiadu klubowej stronie internetowej, w którym przedstawił powody swojej decyzji. - Koniec końców najbardziej liczył się dla mnie fakt, że czuję się tu bardzo mocno kochany. Widzę to na ulicach, po wiadomościach, które dostaję i przepraszam, że nie na każdą z nich jestem w stanie odpisać. Mam również cały czas przeświadczenie, że posiadam dużo siły, by czynić tę drużynę coraz lepszą. Gram swoją najlepszą piłkę w chwilach, gdy jestem szczęśliwy i to właśnie dzieje się tutaj - powiedział.