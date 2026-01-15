Partner merytoryczny: Eleven Sports

Iran zapłonął, były trener Legii musiał ukryć się w ambasadzie. Twarde stanowisko, wysłał filmik

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Ricardo Sa Pinto to postać w Polsce doskonale znana i nie będzie przesadą powiedzenie, że przede wszystkim dzięki jego pracy w roli trenera w Legii Warszawa w sezonie 2018/2019. Obecnie Portugalczyk związany jest z jednym z klubów z Teheranu, a w związku z narastającym napięciem w Iranie, licznymi protestami ludności i ich brutalną pacyfikacją, szkoleniowiec podjął decyzję, w obawie o własne bezpieczeństwo, o ukryciu się w ambasadzie swojej ojczyzny.

Tłum ludzi otaczający ogień na ulicy nocą, uniesione ręce w geście zwycięstwa, w tle światła miasta, w lewym górnym rogu wstawione zbliżenie twarzy mężczyzny.
Ricardo Sa Pinto schronił się w ambasadzie Portugalii w Teheranie. W Iranie trwają gigantyczne protesty, brutalnie tłumione przez tamtejszy reżimhttp://anonymous/Getty%20Images%20-%20instagram.com/ricardomsapinto/Getty Images

Obecny irański reżim, ustanowiony po rewolucji islamskiej w 1979 roku, chwieje się w posadach - azjatyckim krajem wstrząsnęła bowiem fala protestów napędzanych trudnościami ekonomicznymi, ale też niechęcią znacznej części ludności do rządów ajatollahów.

Na ulice raz po raz wylęgają tłumy przeciwników obecnej władzy, a w mediach jest coraz więcej doniesień o brutalnym tłumieniu demonstracji. Ranni i zabici mają tu iść niestety w dziesiątki. Do tego wszystkiego wciąż niewykluczona pozostaje interwencja zbrojna z zewnątrz - a konkretnie ze strony USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wypowiadał się już kilkukrotnie wprost o takiej opcji.

Inter – Lecce 1-0: Zwycięski gol. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

Były trener Legii Warszawa musiał schronić się w ambasadzie. Ricardo Sa Pinto i jego kompani nie czuli się bezpiecznie

W takich właśnie okolicznościach były trener Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto podjął decyzję o schronieniu się w ambasadzie Portugalii w Teheranie. Szkoleniowiec obecnie związany jest ze stołecznym Esteghlal FC, a razem z nim do placówki dyplomatycznej udali się też członkowie jego sztabu. O sprawie szerzej pisał Marcin Zatyka z Polskiej Agencji Prasowej.

Czuję się zobowiązany zostać tu, nadal trenować moją drużynę, ale też zorientować się czy w ogóle są do tego warunki. Ciężko mi jest teraz odchodzić. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Takie jest moje życzenie
orzekł Sa Pinto w serii filmików zamieszczonych w mediach społecznościowych (cytat za PAP).

Wygląda jednak na to, że dalsza praca 53-latka na Bliskim Wschodzie może okazać się niemożliwa. Ricardo Sa Pinto znalazł się w ambasadzie w środę, a tymczasem w czwartek portugalskie MSZ zdecydowało się zamknąć instytucję. Trwa ewakuacja obywateli europejskiego kraju - nie jest jasne, co uczyni szkoleniowiec i jego kompani, natomiast już pomijając kwestie bezpieczeństwa, to prowadzenie zespołu utrudnione jest chociażby w związku z sprawami technicznymi - w Iranie nie działają telefony i Internet lub korzystanie z nich jest bardzo mocno utrudnione. Sam Sa Pinto wspomniał, że przez pewien czas on i reszta sztabu nie była w stanie się ze sobą skomunikować.

Mężczyzna o ciemnych włosach i lekko zarostowanej twarzy, ubrany na czarno, patrzy w stronę obiektywu na tle jasnej, jednolitej ściany.
Ricardo Sa Pinto opisał swoje obecne położenie w serii filmików na Instagramieinstagram.com/ricardomsapinto/materiał zewnętrzny

Esteghlal FC złapał dobrą formę pod rządami Sa Pinto. Klub jest w czołówce ligi

Dla Esteghlal FC ewentualne rozwiązanie umowy z Portugalczykiem byłoby dużą stratą - pod jego wodzą drużyna jak na razie zakotwiczyła w czołówce ligowej tabeli i zajmuje w niej trzecie miejsce. Ricardo Sa Pinto jeszcze 13 stycznia powiódł EFC do triumfu 2:0 w krajowym pucharze nad Foolad Hormozgan.

Zobacz również:

Sebastian Szymański, Karol Świderski, Piotr Zieliński
La Liga

Kolejny Polak zagra w La Lidze? Ależ zwrot akcji, jest jeden warunek

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP
Czerwono-żółta chorągiewka narożna na zielonym boisku piłkarskim, trybuny na tle nieba i wzgórz, stadion pusty, dobrze zadbana murawa.
Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)STRINGERAFP
Czy piłka nożna może pomóc w wojnie z gangami?
Piłka nożna123RF/PICSEL

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja