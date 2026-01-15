Obecny irański reżim, ustanowiony po rewolucji islamskiej w 1979 roku, chwieje się w posadach - azjatyckim krajem wstrząsnęła bowiem fala protestów napędzanych trudnościami ekonomicznymi, ale też niechęcią znacznej części ludności do rządów ajatollahów.

Na ulice raz po raz wylęgają tłumy przeciwników obecnej władzy, a w mediach jest coraz więcej doniesień o brutalnym tłumieniu demonstracji. Ranni i zabici mają tu iść niestety w dziesiątki. Do tego wszystkiego wciąż niewykluczona pozostaje interwencja zbrojna z zewnątrz - a konkretnie ze strony USA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wypowiadał się już kilkukrotnie wprost o takiej opcji.

W takich właśnie okolicznościach były trener Legii Warszawa Ricardo Sa Pinto podjął decyzję o schronieniu się w ambasadzie Portugalii w Teheranie. Szkoleniowiec obecnie związany jest ze stołecznym Esteghlal FC, a razem z nim do placówki dyplomatycznej udali się też członkowie jego sztabu. O sprawie szerzej pisał Marcin Zatyka z Polskiej Agencji Prasowej.

Czuję się zobowiązany zostać tu, nadal trenować moją drużynę, ale też zorientować się czy w ogóle są do tego warunki. Ciężko mi jest teraz odchodzić. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy. Takie jest moje życzenie

Wygląda jednak na to, że dalsza praca 53-latka na Bliskim Wschodzie może okazać się niemożliwa. Ricardo Sa Pinto znalazł się w ambasadzie w środę, a tymczasem w czwartek portugalskie MSZ zdecydowało się zamknąć instytucję. Trwa ewakuacja obywateli europejskiego kraju - nie jest jasne, co uczyni szkoleniowiec i jego kompani, natomiast już pomijając kwestie bezpieczeństwa, to prowadzenie zespołu utrudnione jest chociażby w związku z sprawami technicznymi - w Iranie nie działają telefony i Internet lub korzystanie z nich jest bardzo mocno utrudnione. Sam Sa Pinto wspomniał, że przez pewien czas on i reszta sztabu nie była w stanie się ze sobą skomunikować.

Esteghlal FC złapał dobrą formę pod rządami Sa Pinto. Klub jest w czołówce ligi

Dla Esteghlal FC ewentualne rozwiązanie umowy z Portugalczykiem byłoby dużą stratą - pod jego wodzą drużyna jak na razie zakotwiczyła w czołówce ligowej tabeli i zajmuje w niej trzecie miejsce. Ricardo Sa Pinto jeszcze 13 stycznia powiódł EFC do triumfu 2:0 w krajowym pucharze nad Foolad Hormozgan.

