Iordanescu odejdzie z Legii? Trener zabrał głos. "Rozwiałem wątpliwości"

Edward Iordanescu podjął nie tak dawno kontrowersyjną decyzję dotyczącą wyjściowego składu Legii na mecz z Samsunsporem w Lidze Konferencji - ustawienie "Wojskowych" było mocno nietypowe, fragmentami wręcz rezerwowe, a całe ryzyko się nie opłaciło.

Turecki klub wygrał 1:0, natomiast potem szkoleniowiec tłumaczył swoją decyzję chęcią dania okazji do odpoczynku niektórym zawodnikom. Efekt świeżości jednak niespecjalnie się objawił w następnej potyczce - z Górnikiem Zabrze - w której rywale zatriumfowali 3:1.

W takich okolicznościach pogłoski dotyczącej zwolnienia Iordanescu naturalnie nabrały na sile, a jednocześnie w Rumunii, ojczyźnie 47-latka, zaczęto spekulować o jego możliwym powrocie do roli selekcjonera tamtejszej reprezentacji.

Wszystko to dlatego, że obecny sternik kadry, Mircea Lucescu, stwierdził, że jeśli nie zajmie pierwszego miejsca w grupie el. MŚ (dającego bezpośredni awans na mundial), to zrezygnuje ze swojej funkcji. "Trójkolorowi" na dwie kolejki przed końcem zmagań tracą do liderów z Austrii pięć "oczek", więc scenariusz zaprezentowany przez Lucescu wydaje się być całkiem realny.

Edward Iordanescu wprost o swojej przyszłości. "Temat rumuńskiej kadry nie istnieje"

Czy jednak Iordanescu naprawdę chciałby znów pracować we wspomnianej reprezentacji np. od ewentualnych baraży o mundial? "Myślę, że rozwiałem wszelkie wątpliwości" - stwierdził w rozmowie z dziennikarzami portalu gsp.pro, Alexandru Barbu i Romeo Ene.

Dla mnie ten temat nie istnieje, to jest „no comment”, nawet z teoretycznego punktu widzenia nie mogę wdawać się w taką dyskusję. Jestem trenerem na kontrakcie, całą swoją koncentrację, uwagę, energię i umiejętności oddaję w służbie Legii

Jednocześnie nie można było ponownie nie odnieść wrażenia, że jest dużo rzeczy, które w klubie z Łazienkowskiej nie przypadły mu do gustu. "Naprawdę tego chcę, pomimo trudnego kontekstu, bo wiele rzeczy jest nieznanych opinii publicznej… To bardzo trudny kontekst, nie jest przypadkiem, że minęło pięć lat od zdobycia przez ten zespół mistrzostwa [w rzeczywistości Legia po tytuł sięgnęła ostatnio w 2021 r. - dop. red.]. Wszystko, co reprezentuję, znajduje się tutaj - moje myśli są tutaj w stu procentach" - skwitował.

Legia z wygraną w sparingu. Niebawem czekają ją większe wyzwania

Legia 11 października rozegrała sparing ze Stalą Rzeszów wygrany 3:1, co mogło choć odrobinę poprawić nastroje w drużynie. Po raz kolejny podopieczni Iordanescu zagrają o punkty 19 października - zmierzą się wówczas w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin.

