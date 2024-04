Interwencja policji ws. Lukasa Podolskiego. Piłkarz odpowiada. "To znaczy, że się mnie boją"

Lukas Podolski w Górniku Zabrze jest kimś więcej, niż tylko piłkarzem, a jego rola wykracza, już od dawna, daleko poza murawę stadionu. Były reprezentant Niemiec nigdy nie ukrywał przywiązania do klubu i wielokrotnie potwierdzał, że jego dobro leży mu na sercu. Do tego stopnia, że zaangażował się nawet w wybory na prezydenta miasta, za co może zresztą zostać ukarany. Jednak w rozmowie ze "SportowymiFaktami" przyznał, że jeśli ktoś nasłał na niego policję, to znaczy, że się go boi. A to dobry znak.