Imponujący start Lecha, jest kandydat na nową gwiazdę. Snajperzy wrócili w wielkim stylu

Radomiak rozgrywał dziś setne spotkanie w Ekstraklasie, co może nie jest dla wielu osób imponującym osiągnięciem, ale przecież klub ten wrócił do elity dwa lata temu po 36 latach przerwy. W każdym swoim sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej mierzył się z Lechem , zawsze stawiał wielki opór tej drużynie , nawet wówczas, gdy z niej spadał. Tyle że przy Bułgarskiej jeszcze nie wygrał. Ba - nie strzelił nawet bramki.

Mocny sygnał Lecha już w pierwszej minucie. I natychmiastowa odpowiedź Radomiaka

Trener Constantin Gâlcă Lecha się jednak nie wystraszył - wystawił ten sam skład, który tydzień temu ograł w Zabrzu Górnika 2:0 i kazał mu grać ofensywnie. Nie było żadnego "murowania" bramki , do czego przyzwyczajeni są już kibice w Poznaniu. Sytuacji, gdy przyjeżdża ktoś spoza czołówki i liczy tylko na kontrataki. Radomiak starał się atakować Lecha pressingiem już na jego połowie, był w stanie utrzymać się przy piłce, gdy to gospodarze próbowali przejąć kontrolę. Od początku mecz był więc niezły, w dobrym tempie.

Trzy piękne akcje Lecha Poznań. Ta trzecia dała mu prowadzenie

Świetne okazje Lecha Poznań, doskonały mecz Dino Hoticia. A wynik się nie zmienił

Radomiak był zespołem słabszym, ale nie znaczyło to, że nie myśli w Poznaniu przynajmniej o remisie. W drugiej połowie goście coraz bardziej ryzykowali, wyżej podchodzili obrońcy. Z jednej strony: dawało to częściej piłkę Radomiakowi w pobliżu pola karnego Lecha, z drugiej - narażało na kontry. A poznaniacy mieli w składzie świetnego Hoticia, który znakomicie wprowadził się do drużyny. To dzięki niemu Lech mógł szybko rozstrzygnąć to spotkanie, Radomiakowi dopisało szczęście.