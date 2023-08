Im strzelać nie kazano. Bezbramkowy remis w Grodzisku Wielkopolskim

To był mecz z gatunku tych, w których wynik 0:0 dość dobrze oddaje to, co działo się na boisku. W spotkaniu 6. kolejki PKO Ekstraklasy Warta Poznań podzieliła się punktami z Cracovią, a szczególnie pierwsza połowa była pozbawiona lepszych okazji z którejkolwiek ze stron. Goście z Krakowa mieli wyborną możliwość na sięgnięcie po komplet punktów dopiero w samej końcówce, jednak Patryk Makuch uderzył w poprzeczkę.