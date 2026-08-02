Hołd dla Powstańców. Tak zachowali się kibice Legii. Ciarki

W sobotę obchodziliśmy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Okazją do tego, by złożyć hołd wszystkim bohaterem, którzy dzielnie stanęli do walki za naszą stolicę, ale i całą ojczyznę, był niedzielny mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin rozegrany na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej.

Fani gospodarzy przygotowali na ten mecz specjalną oprawę. W jej centrum znalazła się flaga Polski naznaczona symbolem Polski Walczącej, a pod niej wywieszony został napis:

"Za każdy kamień twój!"

Okazały wyraz szacunku dla wszystkich powstańców trybunę za bramką już przed meczem, gdy kibice Legii standardowo wspólnie odśpiewywali "Sen o Warszawie". Następnie, gdy piłkarze obu ekip wyszli już na murawę, odegrany został także hymn Polski - "Mazurek Dąbrowskiego".

Kibice Legii uczcili rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Symbolem upamiętniającym wybuch Powstania Warszawskiego była także minuta ciszy, która bezpośrednio poprzedziła gwizdek sędziego. Była ona jednak przełamana rozdzierającym dźwiękiem syreny, tak kojarzonym z rokrocznie czczonym wybiciem godziny "W".

Niesiona dopingiem stołecznych fanów Legia Warszawa ostatecznie sięgnęła po trzy punkty, pokonując Zagłębie Lubin 3:1. Mecz rozpoczął się wprawdzie po myśli gości, którzy wyszli na prowadzenie po bramce Filipa Kocaby już w 4. minucie, ale potem przy głosie byli już tylko piłkarze trenera Marka Papszuna.

Jeszcze przed przerwą do wyrównania doprowadził Łukasz Zjawiński, a po przerwie do siatki trafili jeszcze także Ruben Vinagre oraz - już w doliczonym czasie gry - Rafał Adamski.

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Legia Warszawa Marek Antoni Iwanczuk AFP





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