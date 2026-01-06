Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hitowy transfer wewnątrz Ekstraklasy? Trener rywali szczerze ws. gwiazdora. Poszło w świat

Igor Szarek

Temat potencjalnego transferu Afimico Pululu wciąż spędza sen z powiek kibicom PKO BP Ekstraklasy. Kongijski napastnik w dalszym ciągu nie podpisał nowej umowy z Jagiellonią Białystok. To sprawia, że wokół jego nazwiska coraz częściej pojawiają się wszelkiego rodzaju plotki. Jedna z nich mówi o możliwości hitu transferowego wewnątrz Ekstraklasy, w ramach którego Pululu mógłby trafić do Widzewa Łódź. O napastnika "Dumy Podlasia" zapytany został obecny szkoleniowiec Łodzian Igor Jovićević.

Piłkarz w żółto-czerwonej koszulce drużyny Jagiellonia Białystok stoi na murawie boiska podczas meczu piłki nożnej, w tle widoczni są inni zawodnicy i rozmyta publiczność na trybunach.
Afimico PululuMichal Janek/REPORTEREast News

O Afimico Pululu zrobiło się niezwykle głośno podczas ubiegłorocznej edycji Ligi Konferencji. Wówczas kongijski napastnik stał się bowiem samodzielnym królem strzelców europejskich rozgrywek, zdobywając 8 goli w 12 rozegranych spotkaniach.

Mimo dobrego wejścia w kolejny sezon (13 goli w 29 meczach) Pululu wciąż nie zdecydował się na przedłużenie swojej umowy z Jagiellonią Białystok. Obecny kontrakt Kongijczyka obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

Tego typu ruch naturalnie wzbudza spore zainteresowanie innych drużyn, które chętnie widziałyby w swoich szeregach egzekutora poprzedniej edycji LK. Jakiś czas temu otrzymaliśmy informację o rzekomym złożeniu oferty transferowej przez egipski zespół Al Ahly. Doniesienia te nie zostały jednak potraktowane poważnie przez dyrektora sportowego Jagiellonii Białystok Łukasza Masłowskiego.

W dalszym ciągu w powietrzu wisi jednak możliwość innej hitowej transakcji. Już jakiś czas temu głośno było bowiem o możliwym przeniesieniu się Pululu do... Widzewa Łódź. Byłby to niewątpliwie jeden z głośniejszych transferów wewnątrz PKO BP Ekstraklasy.

Trener Widzewa z jasnym stanowiskiem ws. Pululu. "To ich problem"

W świetle niegasnących plotek głos ws. Afimico Pululu postanowił zabrać obecny trener Łodzian Igor Jovićević. Pytanie o gwiazdora "Dumy Podlasia" chorwacki szkoleniowiec skwitował w sposób ucinający większość spekulacji.

"(Afimico Pululu red.) to bardzo dobry zawodnik, ale nie jest nasz, więc nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Jestem zadowolony z Bergiera i Zeqiriego. Pululu jest piłkarzem Jagiellonii i to ich problem" - skwitował Jovićević, cytowany przez portal "WP SportoweFakty".

Widzew Łódź zajmuje obecnie 15. pozycję w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Wspomniany przez trenera Sebastian Bergier, zanotował dotychczas 9 goli w 15 ligowych meczach. Z kolei Andi Zeqiri miał okazję zameldować się na placu gry 11 razy, co zakończyło się zdobyciem przez niego 1 bramki. Afimico Pululu wystąpił natomiast w 16 spotkaniach PKO BP Ekstraklasy, notując 7 trafień do siatki rywali.

