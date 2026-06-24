Łukasz Masłowski do Widzewa Łódź trafił w wieku 18 lat. Trudno było się przebić do zespołu, który zaledwie trzy lata wcześniej grał w Lidze Mistrzów i niedawno zdobył dwa mistrzostwa Polski. Zadebiutował jednak w ekstraklasie. Potem był z Widzewa wypożyczany i wracał jeszcze dwa razy. W sumie zagrał w nim 58 razy. Ostatni raz w maju 2009 roku.

Dziesięć lat później wrócił do Łodzi jako działacz. Został dyrektorem sportowym, ale jego kadencja trwała zaledwie dwa miesiące. W klubie doszło do przewrotu na szczytach władzy i musiał odejść. Na pewno nie żałował tej decyzji, choć pracę w nowym klubie znalazł dopiero trzy lata później, kiedy trafił do Jagiellonii Białystok.

Zespół zaczął święcić największe sukcesy, kiedy Masłowski postawił na trenera Adriana Siemieńca i razem zaczęli budować drużynę. Dyrektor sportowy zwykle miał nosa do sprowadzanych zawodników, a budżetu nigdy nie miał dużego. W Jagiellonii stawiano na piłkarzy wolnych na rynku, a najdroższe było sprowadzenie Kajetana Szmyta (700 tys. euro). W ten sposób pozyskano np. Pululu, Skrzypczaka, Sacka, Hansena, Marczuka, Diegueza, Diaby-Fadigę, Jóźwiaka czy Nahuela. Na transferach z klubu klub z Białegostoku zarobił około 15 mln euro.

W czasie pracy Masłowskiego Jagiellonia została po raz pierwszy mistrzem Polski, a do tego dwa razy zajęła trzecie miejsce. W europejskich pucharach zagrała dwa razy w Lidze Konferencji i dotarła nawet do ćwierćfinału. Według wielu fachowców uważa Masłowskiego za jednego z najlepszych dyrektorów sportowych w Polsce.

Kilka tygodni temu 45-letni działacz poinformował, że nie przedłuży umowy z Jagiellonią. W środę Widzew ogłosił, że Masłowski będzie nowym dyrektorem pionu sportowego, a swoją pracę rozpocznie 10 sierpnia. Nie przychodzi tu sam. Do klubu dołączą także Artur Płatek w roli dyrektorem Sportowego, a także Piotr Kosiorowski jako dyrektora skautingu i rekrutacji. Kosiorowski już wcześniej współpracował z Masłowskim w Widzewie.

- Budujemy pion sportowy oparty na doświadczeniu, odpowiedzialności i określonych kompetencjach. Dołączają osoby, które przez lata udowodniły wartość w klubach ekstraklasy i na rynku piłkarskim. Wierzymy, że ich wiedza i umiejętności pozwolą nam skutecznie realizować długofalową strategię rozwoju sportowego - mówi Robert Dobrzycki, właściciel i prezes Widzewa.

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Łukasz Masłowski Grzegorz Wajda East News

Łukasz Masłowski Fotokibit East News

Robert Dobrzycki materiały prasowe





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