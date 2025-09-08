Hit transferowy tuż przed końcem okna. Polski klub zaskoczył, zwycięzca Ligi Mistrzów w Ekstraklasie

Pod wieloma względami kończące się 8 września okienko transferowe jest bardzo udane dla polskich klubów. Czołowe polskie drużyny dokonały szeregu transakcji robiących ogromne wrażenie. Przykładowo, Legia Warszawa sprowadziła reprezentantów Polski Kamila Piątkowskiego oraz Kacpra Urbańskiego. Lech Poznań sięgnął natomiast po Roberta Gumnego, który do ojczyzny wraca po kilkuletniej przygodzie w Bundeslidze.

Takich przypadków jest zdecydowanie więcej. Nie próżnował również Radomiak Radom, zespół dobrze dysponowany na starcie sezonu Ekstraklasy. Klub z Radomia zgodnie ze swoim zwyczajem postawił przede wszystkim na piłkarzy zagranicznych, z których większość szybko wpasowała się do składu.

Zespół prowadzony przez Joao Henriquesa po siedmiu kolejkach Ekstraklasy zajmuje ósmą lokatę w tabeli. Na ten wynik składają się m.in. odniesione na inaugurację sezonu zwycięstwo 5:1 z Pogonią Szczecin, wygrana 3:1 z Radomiakiem Radom, a także remisy w starciach z Arką Gdynią oraz Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

Zwycięzca Ligi Mistrzów trafia do Ekstraklasy. Hit transferowy w wykonaniu Radomiaka

W ostatnim dniu okienka transferowego Radomiak postanowił przeprowadzić spektakularny transfer. Do Ekstraklasy trafia zawodnik Manchesteru City Josh Wilson-Esbrand. 22-letni lewy defensor został wypożyczony na rok z trzeciego klubu poprzedniego sezonu Premier League.

Wilson-Esbrand w swoim CV ma przede wszystkim zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Mistrzów w sezonie 2022/23. Nowy piłkarz Radomiaka dorzucił swoją cegiełkę do tego sukcesu, notując dwa występy w meczach fazy grupowej przeciwko FC Kopenhaga oraz Sevilli.

Mający na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Anglii piłkarz nigdy nie zagrzał na stałe miejsce w składzie "The Citizens". Poza wspomnianymi występami w Champions League Wilson-Esbrand zagrał jeszcze tylko raz - w spotkaniu EFL Cup w sezonie 2021/22.

Przez ostatnie lata głównie był wypożyczany do innych klubów. Rundę wiosenną poprzedniego sezonu spędził w drugoligowym Stoke City, gdzie na poziomie angielskiej Championship zanotował sześć występów. W przeszłości na zasadzie transferu czasowego nowy piłkarz Radomiaka przechodził do Coventry City, Cardiff City oraz francuskiego Stade de Reims.

Trener Radomiaka Radom Joao Henriques Grzegorz Ksel/REPORTER East News