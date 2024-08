Hit transferowy stał się faktem. Z Manchesteru United prosto do Legii Warszawa

Legia Warszawa czekała niemal do zamknięcia letniego okienka transferowego, by potwierdzić swoje dziewiąte wzmocnienie - i to takie, wobec którego fani stołecznej ekipy mają pełne prawo mieć wysokie oczekiwania. Na Łazienkowską trafił z Manchesteru United Maxi Oyedele. Młodzieżowy reprezentant Polski ma zwiększyć rywalizację "Wojskowych" w drugiej linii, a także pomóc drużynie w walce na wielu frontach.