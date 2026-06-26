Hit transferowy na szczycie Ekstraklasy. To wydarzy się już za moment

Latem ubiegłego roku Legia Warszawa sprowadziła Kacpra Urbańskiego. Ruch ten na pierwszy rzut oka wydawał się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że ówczesny reprezentant Polski trafił do stolicy za "zaledwie" 700 tysięcy euro. Jest to kwota, którą na antenie Canal+ Sport potwierdził Michał Żewłakow, pełniący wówczas funkcję dyrektora sportowego klubu.

Urbański wówczas wracał do kraju po kryzysie jaki dopadł go w Bolonii. Polak w pewnym momencie był jednym z bardziej gorących nazwisk na rynku. Szybki debiut w Bologni, gra w Lidze Mistrzów oraz wyjazd z polską kadrą na Euro 2024 robiły wrażenie.

Później jednak zaczęły się problemy - Urbański nie mógł liczyć na grę w swoim klubie, a wypożyczenie do Monzy okazało się niewypałem. Transfer do Legii miał być okazją do odbudowania. Dzisiaj już wiemy, że nic z tego nie wyszło.

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W poprzednim sezonie Ekstraklasy Urbański zanotował łącznie 21 występów, nie strzelając w nich choćby jednego gola. 11 z nich rozpoczynał w wyjściowym składzie, lecz zazwyczaj na boisku nie robił takiej różnicy, jakiej w stolicy od niego oczekiwano. Najprawdopodobniej jego przyszłość z Legią jest skończona.

W piątek Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" ogłosił odejście Urbańskiego z Legii. Co ciekawe, w tym wypadku dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Taki ruch Legii Włodarczyk argumentuje kwestiami finansowymi - Urbański bowiem inkasował w Legii jedną z największych wypłat. Za zaoszczędzone pieniądze klub chce sprowadzić środkowego pomocnika bardziej pasującego do filozofii gry Marka Papszuna.

W kontekście przyszłości Urbańskiego już od dłuższego czasu spekulowano o zainteresowaniu ze strony Korony Kielce. Ostatecznie wybór paść ma na Górnika Zabrze. Jako pierwszy o staraniach śląskiego klubu o 21-latka pisał na portalu "X" profil "FootballScout", a później te informacje potwierdził dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onetu" Mateusz Janiak.

- Kacper Urbański zagra w Górniku Zabrze. Zostały tylko testy medyczne, które mają nastąpić lada moment - poinformował Janiak.

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Górnik w najbliższym czasie stanie przed ogromnym wyzwaniem. Jako wicemistrz Polski klub z Zabrza przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów. Rywal w II rundzie będzie przeciwnikiem z najwyższej półki, bowiem na Górny Śląsk przyleci tureckie Fenerbahce. Transfer Urbańskiego może okazać się bardzo dużym wzmocnieniem drużyny Michala Gasparika. Zwłaszcza w kontekście niedawnego odejścia Patrika Hellebranda, który wybrał propozycję Korony Kielce.

Kacper Urbański (z prawej) Tomasz Jedrzejowski East News

Pierwsze kilka minut należało do Górnika Zabrze Monika Wantoła INTERIA.PL

Kacper Urbański FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP





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