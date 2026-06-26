Hit transferowy na szczycie Ekstraklasy. To wydarzy się już za moment

Bartłomiej Wrzesiński

Bartłomiej Wrzesiński

Wszystko wskazuje na to, że dni Kacpra Urbańskiego w Legii Warszawa są już policzone. 21-latek ma rozwiązać swoją umowę ze stołecznym klubem. Błyskawicznie w mediach wypłynęła nazwa klubu, do którego już wkrótce trafić ma reprezentant Polski. W przypadku finalizacji będziemy świadkami wielkiego hitu transferowego, a Urbański będzie mógł zawalczyć o udział w fazie ligowej europejskich pucharów.

Mikael Ishak i Kacper Urbański
Mikael Ishak i Kacper Urbański PIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Latem ubiegłego roku Legia Warszawa sprowadziła Kacpra Urbańskiego. Ruch ten na pierwszy rzut oka wydawał się strzałem w dziesiątkę. Tym bardziej, że ówczesny reprezentant Polski trafił do stolicy za "zaledwie" 700 tysięcy euro. Jest to kwota, którą na antenie Canal+ Sport potwierdził Michał Żewłakow, pełniący wówczas funkcję dyrektora sportowego klubu.

Urbański wówczas wracał do kraju po kryzysie jaki dopadł go w Bolonii. Polak w pewnym momencie był jednym z bardziej gorących nazwisk na rynku. Szybki debiut w Bologni, gra w Lidze Mistrzów oraz wyjazd z polską kadrą na Euro 2024 robiły wrażenie.

Później jednak zaczęły się problemy - Urbański nie mógł liczyć na grę w swoim klubie, a wypożyczenie do Monzy okazało się niewypałem. Transfer do Legii miał być okazją do odbudowania. Dzisiaj już wiemy, że nic z tego nie wyszło.

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Jakub Rzeźnicki

Kacper Urbański wkrótce zmieni otoczenie. Hit transferowy na horyzoncie

W poprzednim sezonie Ekstraklasy Urbański zanotował łącznie 21 występów, nie strzelając w nich choćby jednego gola. 11 z nich rozpoczynał w wyjściowym składzie, lecz zazwyczaj na boisku nie robił takiej różnicy, jakiej w stolicy od niego oczekiwano. Najprawdopodobniej jego przyszłość z Legią jest skończona.

W piątek Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki" ogłosił odejście Urbańskiego z Legii. Co ciekawe, w tym wypadku dojdzie do rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Taki ruch Legii Włodarczyk argumentuje kwestiami finansowymi - Urbański bowiem inkasował w Legii jedną z największych wypłat. Za zaoszczędzone pieniądze klub chce sprowadzić środkowego pomocnika bardziej pasującego do filozofii gry Marka Papszuna.

W kontekście przyszłości Urbańskiego już od dłuższego czasu spekulowano o zainteresowaniu ze strony Korony Kielce. Ostatecznie wybór paść ma na Górnika Zabrze. Jako pierwszy o staraniach śląskiego klubu o 21-latka pisał na portalu "X" profil "FootballScout", a później te informacje potwierdził dziennikarz "Przeglądu Sportowego Onetu" Mateusz Janiak.

- Kacper Urbański zagra w Górniku Zabrze. Zostały tylko testy medyczne, które mają nastąpić lada moment - poinformował Janiak.

Górnik w najbliższym czasie stanie przed ogromnym wyzwaniem. Jako wicemistrz Polski klub z Zabrza przystąpi do eliminacji Ligi Mistrzów. Rywal w II rundzie będzie przeciwnikiem z najwyższej półki, bowiem na Górny Śląsk przyleci tureckie Fenerbahce. Transfer Urbańskiego może okazać się bardzo dużym wzmocnieniem drużyny Michala Gasparika. Zwłaszcza w kontekście niedawnego odejścia Patrika Hellebranda, który wybrał propozycję Korony Kielce.

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Kacper Urbański (z prawej)Tomasz JedrzejowskiEast News
dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu, zawodnik w żółtej koszulce jest przytrzymywany przez przeciwnika w niebiesko-białym stroju, obok nich inny zawodnik z numerem 14 na plecach obserwuje sytuację
Pierwsze kilka minut należało do Górnika ZabrzeMonika WantołaINTERIA.PL
Kacper Urbański
Kacper UrbańskiFOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFPAFP


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