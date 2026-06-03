Hit transferowy Ekstraklasy, nastąpił zwrot akcji. Widzew walczy o gwiazdę

Afimico Pululu jest jednym z najgorętszych aktualnie nazwisk w Ekstraklasie. Reprezentant Demokratycznej Republiki Konga nie tak dawno ogłosił swoje odejście z Jagiellonii Białystok. Po trzech latach gry na Podlasiu snajper zdecydował się rozpocząć nowy etap w swojej karierze.

27-latek jest łakomym kąskiem dla wielu drużyn, w tym również i zagranicznych. Sam piłkarz nie wykluczał pozostania w naszym kraju, co tylko zaostrzało apetyty kibiców poszczególnych klubów Ekstraklasy.

Wydaje się, że w tym momencie najbliżej angażu Pululu wydaje się być Widzew Łódź. Budujące wieści dla kibiców tej drużyny przekazał dziennikarz "Meczyków" Tomasz Włodarczyk. Do finalizacji jeszcze co prawda daleka droga, lecz wszystko póki co zdaje się iść zgodnie z planem.

Widzew rusza na zakupy. Transfer Pululu to ma być dopiero początek

- Rozmowy trwają i postępują dobrze. Gdybym miał stawiać, to jest bliżej niż dalej Widzewa w tym momencie - skomentował Tomasz Włodarczyk w trakcie programu na kanale Youtube "Meczyki.pl".

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Pululu w trzech kolejnych sezonach Ekstraklasy był czołowym snajperem Jagiellonii Białystok. Napastnik robił furorę w europejskich pucharach, czym wzbudzał już wówczas bardzo duże zainteresowanie ze strony europejskich klubów. Nie jest jednak tajemnicą, że Widzew stać na to, by przebić finansowo oferty drużyn spoza Polski.

Transfer Pululu byłby jedynie cząstką planów transferowych Widzewa, o których w ostatnich tygodniach głośno było w mediach. Z łódzkim klubem wiązani są również piłkarze Lechii Gdańsk - Tomas Bobcek oraz Camillo Mena. Zwłaszcza transfer króla strzelców Ekstraklasy może okazać się wyjątkowo kosztowny. Gdańszczanie zimą mieli oczekiwać za Słowaka nawet 15 milionów euro.

Za Widzewem szalenie trudny sezon obarczony ciągłą walką o przetrwanie. Drużyna prowadzona przez Aleksandra Vukovicia przez długi czas okupowała miejsce w strefie spadkowej. Finalnie udało im się utrzymać kosztem zdegradowanej Lechii.

Teraz w Łodzi mało kto dopuszcza możliwość powtórki z rozrywki. Już ostatnie okienka transferowe naznaczone były ogromnymi (w skali Ekstraklasy) kwotami przeznaczonymi na transfery. Wiele wskazuje na to, że tego lata sytuacja będzie wyglądała podobnie.

Afimico Pululu Michal Janek/REPORTER East News

Widzew Łódź vs Lechia Gdańsk Piotr Matusewicz East News

Afimico Pululu Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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