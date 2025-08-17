Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hit na koniec weekendu. Legia poskromiona przez beniaminka. Sensacyjny lider

Łukasz Żurek

Oprac.: Łukasz Żurek

Wisła Płock pokonała Legię Warszawa 1:0 w 5. kolejce Ekstraklasy. Jedyną bramkę spotkania już w 11. minucie zdobył Marcin Kamiński, powracający do rodzimej ligi po blisko dekadzie emigracji. Ekipa Edwarda Iordanescu zanotowała pierwszą porażkę na ligowym gruncie. Tymczasem "Nafciarze" - przystępujący do rozgrywek w roli beniaminka - umocnili się na pozycji sensacyjnego lidera tabeli.

Kevin Custović (z lewej) kontra Wahan Biczachczjan
Kevin Custović (z lewej) kontra Wahan BiczachczjanŁukasz SzelągPAP

Derby Mazowsza z jednego powodu mogły uchodzić za szlagier kolejki. Oto naprzeciw siebie stawały jedyne drużyny, które w tym sezonie Ekstraklasy wciąż pozostawały niepokonane. Na szczycie tabeli zasiadali wprawdzie płocczanie, ale rolę faworyta musiała udźwignąć Legia.

Dla Wisły kalendarz gier ułożył się znakomicie. Do prestiżowej konfrontacji przystąpiła akurat w momencie, gdy warszawianie myślami są w Europie. W najbliższy czwartek czeka ich pierwsza odsłona decydującego dwumeczu w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Marcin Kamiński wraca i trafia Legię. Gol po 10 latach przerwy

Beniaminek podszedł do starcia z Legią bez cienia respektu. Efekt? Powadzenie objęte już w 11. minucie spotkania.

Bramkowa akcja nie miała w sobie nic z przypadku. Z prawego skrzydła idealną centrą popisał się Jorge Jimenez, a skorzystał z tego Marcin Kamiński. Uderzył głową z pięciu metrów i było 1:0.

Siedmiokrotny reprezentant Polski wrócił tego lata do Polski po dziewięciu sezonach gry w Niemczech. To jego piąty występ w bieżącym sezonie i zarazem premierowe trafienie w barwach Wisły. Poprzedniego gola w rodzimej Ekstraklasie zdobył 10 lat temu, jeszcze jako zawodnik Lecha Poznań.

Przed przerwą oba zespoły stworzyły sobie jeszcze po jednej groźnej sytuacji do zdobycia bramki. Piłka po "główce" Milety Rajovicia padła jednak łupem Rafała Leszczyńskiego. Z kolei Jimenezowi zabrakło w decydującym momencie precyzji - futbolówka poszybowała nad poprzeczką.

Zobacz również:

Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski
Reprezentacja

Urban nawet nie zadebiutował. Kandydat na następcę już czeka. To znany trener

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Po zmianie stron tempo gry wyraźnie siadło. "Nafciarze" nie byli zainteresowani wymianą ciosów. Umiejętnie bronili korzystnego rezultatu, skutecznie wybijając Legię z rytmu.

    Trener Edward Iordanescu po godzinie dokonał potrójnej roszady. Na murawie zameldowali się Ruben Vinagre, Juergen Elitim i będący w wybornej formie Jean-Pierre Nsame. Żaden z nich nie odmienił jednak losów konfrontacji.

    W ten sposób ekipa z Płocka umocniła się na szczycie tabeli. Legia z kolei musi się pogodzić z pierwszą w tym sezonie porażką w lidze. Wraz z końcowym gwizdkiem zaczęło się odliczanie do czwartkowej konfrontacji z Hibernian FC.

    Zobacz również:

    Jan Tomaszewski
    Liga Konferencji

    Tomaszewskiemu puściły hamulce. Wszystko ogłosił publicznie. UEFA już reaguje

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      5 kolejka
      17.08.2025
      20:15
      Zakończony
      Marcin Kamiński
      11'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Wisła Płock
      Legia Warszawa
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Wisła Płock
      1 - 0
      Legia Warszawa
      Posiadanie piłki
      36%
      64%
      Strzały
      10
      22
      Strzały celne
      5
      3
      Strzały niecelne
      3
      9
      Strzały zablokowane
      2
      10
      Ataki
      60
      142
      RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO]Eleven SportsEleven Sports
      Piłkarz w niebieskiej koszulce świętuje sukces na boisku, trzyma w ręku ochraniacz na twarz i okazuje emocje, krzycząc z uniesionymi pięściami.
      Marcin Kamiński po dekadzie przerwy ponownie na liście ekstraklasowych strzelców MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYKNewspix.pl
      Dwóch piłkarzy walczących o piłkę głową podczas meczu, zawodnik w czerwonym stroju skacze naprzeciw zawodnika w niebiesko-białym, w tle rozmyty tłum kibiców.
      Debiut w Ekstraklasie zaliczył 18-letni Jakub Żewłakow, syn Michała Żewłakowa£ukasz Szel¹gPAP
      Trener w dresie sportowym z herbem klubu piłkarskiego unosi dłoń i pokazuje trzy palce, w tle rozmyci kibice na trybunach stadionu.
      Mariusz Misiura, trener sensacyjnego lidera Ekstraklasy £ukasz Szel¹gPAP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja