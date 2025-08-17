Hit na koniec weekendu. Legia poskromiona przez beniaminka. Sensacyjny lider

Derby Mazowsza z jednego powodu mogły uchodzić za szlagier kolejki. Oto naprzeciw siebie stawały jedyne drużyny, które w tym sezonie Ekstraklasy wciąż pozostawały niepokonane. Na szczycie tabeli zasiadali wprawdzie płocczanie, ale rolę faworyta musiała udźwignąć Legia.

Dla Wisły kalendarz gier ułożył się znakomicie. Do prestiżowej konfrontacji przystąpiła akurat w momencie, gdy warszawianie myślami są w Europie. W najbliższy czwartek czeka ich pierwsza odsłona decydującego dwumeczu w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

Marcin Kamiński wraca i trafia Legię. Gol po 10 latach przerwy

Beniaminek podszedł do starcia z Legią bez cienia respektu. Efekt? Powadzenie objęte już w 11. minucie spotkania.

Bramkowa akcja nie miała w sobie nic z przypadku. Z prawego skrzydła idealną centrą popisał się Jorge Jimenez, a skorzystał z tego Marcin Kamiński. Uderzył głową z pięciu metrów i było 1:0.

Siedmiokrotny reprezentant Polski wrócił tego lata do Polski po dziewięciu sezonach gry w Niemczech. To jego piąty występ w bieżącym sezonie i zarazem premierowe trafienie w barwach Wisły. Poprzedniego gola w rodzimej Ekstraklasie zdobył 10 lat temu, jeszcze jako zawodnik Lecha Poznań.

Przed przerwą oba zespoły stworzyły sobie jeszcze po jednej groźnej sytuacji do zdobycia bramki. Piłka po "główce" Milety Rajovicia padła jednak łupem Rafała Leszczyńskiego. Z kolei Jimenezowi zabrakło w decydującym momencie precyzji - futbolówka poszybowała nad poprzeczką.

Po zmianie stron tempo gry wyraźnie siadło. "Nafciarze" nie byli zainteresowani wymianą ciosów. Umiejętnie bronili korzystnego rezultatu, skutecznie wybijając Legię z rytmu.

Trener Edward Iordanescu po godzinie dokonał potrójnej roszady. Na murawie zameldowali się Ruben Vinagre, Juergen Elitim i będący w wybornej formie Jean-Pierre Nsame. Żaden z nich nie odmienił jednak losów konfrontacji.

W ten sposób ekipa z Płocka umocniła się na szczycie tabeli. Legia z kolei musi się pogodzić z pierwszą w tym sezonie porażką w lidze. Wraz z końcowym gwizdkiem zaczęło się odliczanie do czwartkowej konfrontacji z Hibernian FC.

Statystyki meczu Wisła Płock 1 - 0 Legia Warszawa Posiadanie piłki 36% 64% Strzały 10 22 Strzały celne 5 3 Strzały niecelne 3 9 Strzały zablokowane 2 10 Ataki 60 142

Marcin Kamiński po dekadzie przerwy ponownie na liście ekstraklasowych strzelców MARCIN SZYMCZYK/FOTOPYK Newspix.pl

Debiut w Ekstraklasie zaliczył 18-letni Jakub Żewłakow, syn Michała Żewłakowa £ukasz Szel¹g PAP

Mariusz Misiura, trener sensacyjnego lidera Ekstraklasy £ukasz Szel¹g PAP