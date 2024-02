Hit Ekstraklasy nie dał lidera, Lech wciąż w cieniu Śląska. Cieszą się inni

Dwa tygodnie temu, na starcie rundy wiosennej, Śląsk Wrocław miał aż osiem punktów przewagi nad Lechem Poznań i komfortową sytuację w tabeli. Minęło ledwie kilkanaście dni i dziś mógł spaść za plecy "Kolejorza", który z przytupem dobił do ścisłej czołówki.

Jacek Magiera w dwóch pierwszych domowych spotkaniach, z Pogonią Szczecin i Stalą Mielec, chciał mieć drużynę ofensywną, której domowy styl gry przypadnie kibicom do gustu. Tyle że nie poszły za tym wyniki - dwie porażki były jednak sporym ciosem. W Poznaniu piłkarze z Dolnego Śląska zagrali ostrożniej, a i wiosenny Lech Mariusza Rumaka gra inaczej niż jesienny Johna van den Broma . Owszem, atakuje, ale nie ma już tak ogromnego posiadania piłki, lepiej też zabezpiecza tyły .

Mecz o pozycję lidera. Lech i Śląsk z wielką szansą i... niewielką ochotą na ryzyko

Lech przesadnie nie ryzykował, nie zdobył też szybkiej bramki, która dałaby względny komfort spokojnej gry i zmusiłaby wrocławian do pokazania czegoś więcej. Owszem, na samym początku Ali Gholizadeh i Kristoffer Velde trochę "poczarowali" Patrykiem Janasikiem i Piotrem Samcem-Talarem , ale goście szybko się w tym połapali, dużo dobrego robił im na boku Jehor Macenko .

A później było już dość ciekawie na początku akcji kreowanych przez jednych i drugich, i mało ciekawe przy ich wykończeniu. Strzały były głównie blokowane, w Lechu czynił to przeważnie Bartosz Salamon, zdecydowany lider defensywy poznaniaków, w Śląsku zaś popisał się Macenko. To on w 34. minucie idealnie wstawił nogę, gdy z kilku metrów po dośrodkowaniu z wolnego i zbiciu piłki w wykonaniu Antonio Milicia uderzał Salamon.