Hit ekstraklasy już w niedzielę, fatalne wieści dla Lecha. Traci wielki atut

Dopiero co zakończył się luty, a już kibice we Wrocławiu i Poznaniu znaleźli się na cenzurowanym. Najpierw ci wspierający byłego już lidera po rundzie jesiennej, czyli Śląska. W pierwszym wiosennym meczu wrocławian z Pogonią Szczecin, w końcówce spotkania na murawę poleciała butelka, uderzyła w plecy bramkarza gości Valentina Cojocaru. Ten się przewrócił, sędzia Szymon Marciniak natychmiast przerwał spotkanie. Wznowił je po kilku minutach, Pogoń wygrała we Wrocławiu 1:0.

Śląsk zaś dostał surową karę - grzywnę w wysokości 50 tys. złotych, konieczność zamontowania do końca marca siatki oddzielającej kibiców na tym sektorze od murawy. No i zakaz wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na jedno spotkanie wyjazdowe - przypadło to właśnie na starcie z Lechem w Poznaniu. I wtedy... niemal to samo zrobili poznaniacy.

Lech ukarany przez Kolegium Ligi. I to nie tylko finansowo. Straci ważny atut

W końcówce meczu przy Bułgarskiej na boisku leżał Jehor Macenko - bocznego obrońcę Śląska łapały już skurcze, potrzebował pomocy medycznej. I wtedy z trybuny w jego kierunku poleciały dwie butelki: jedna szklana i jedna plastikowa. Różnica była taka, że zawodnik z Wrocławia nie został trafiony, sędzia Piotr Lasyk doskonale to jednak widział, jedną butelkę sam podniósł i odrzucił. A później wszystko zostało odnotowane.

Po spotkaniu o tę sytuację pytany był trener gości Jacek Magiera, ale nie chciał komentować. Wcześniej miał jednak żal o decyzję Kolegium Ligi, która odbierała możliwość wsparcia jego drużyny przez kibiców Śląska.

Teraz taki żal mogą mieć lechici, za którymi na każde spotkanie wyruszają setki fanów. Kolegium Ligi ukarało bowiem klub z Poznania, choć nie tak surowo, jak ekipę Śląska. "(...) w związku ze zdarzeniami podczas meczu PKO Bank Polski Ekstraklasy Lech Poznań - Śląsk Wrocław, na podstawie art. 64 § 1 pkt 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, nałożyła na klub Lech Poznań karę pieniężną w wysokości 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych oraz karę zakazu udziału zorganizowanej grupy kibiców gości w kolejnym (jednym) meczu w rozgrywkach Ekstraklasy" - taką informację dostał klub z Poznania.

Weekend hitów w Ekstraklasie - najpierw w Waerszawie, później w Częstochowie. Mogą wiele wyjaśnić

To zaś oznacza, że niedzielny hit w Częstochowie obejrzą formalnie tylko kibice Rakowa - ci z Poznania nie zasiądą na sektorach przeznaczonych dla gości.

W tabeli Raków jest szósty, traci do trzeciego Lecha cztery punkty, ale ma jedno spotkanie zaległe. Od Jagiellonii Białystok czy Śląska ma jednak aż o sześć oczek mniej - jeśli przegrałby z Lechem, a triumfem poznaniaków zakończyły się dwa zeszłoroczne boje między tymi zespołami, jego sytuacja w walce o obronę tytułu byłaby już ekstremalnie trudna. No i raczej oznaczałoby to poważne kłopoty trenera Dawida Szwargi. Reklama

Mecz Raków - Lech w niedzielę o godz. 17.30. W sobotę zaś Legia Warszawa zmierzy się z Pogonią Szczecin.

