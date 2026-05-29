Hiszpański gigant zagra w Krakowie. Jest data, już mniej niż dwa miesiące

Spore rozczarowanie w ostatnich kilku miesiącach przeżyli sympatycy Cracovii. Popularne "Pasy" celowały początkowo w górną połowę tabeli, ale zamiast tego skończyło się nerwową walką o pozostanie w elicie. Ostatecznie ukochany klub Jana Pawła II uzbierał o cztery punkty więcej od najlepszego spadkowicza. Ulga z pozostania w PKO BP Ekstraklasie była podwójna, ponieważ podczas kolejnej kampanii ekipa stacjonująca przy Kałuży będzie świętować 120-lecie istnienia.

Działacze przygotowali dla kibiców coś naprawdę wyjątkowego, bo usiedli do negocjacji ze znanym hiszpańskim zespołem. Zakończyły się one sukcesem, dlatego też w czwartek w mediach społecznościowych polskiego klubu pojawił się radosny komunikat. "Już 19 lipca o 16:00 na Stadionie Cracovii spotkają się dwa wielkie kluby, Cracovia i Sevilla. Historia, tradycja, sukcesy i miasta o niepowtarzalnym charakterze połączą się w jednym miejscu, tworząc dzień pełen emocji" - napisano.

Cracovia zagra z Sevillą przed startem Ekstraklasy. Nadchodzi wielki mecz w Krakowie

Wybór nie był przypadkowy. Obie drużyny są znane z tych samych barw. Dodatkowo w przeszłości już ze sobą rywalizowały. Wszystko działo się w latach dwudziestych poprzedniego stulecia. "Podczas tournee po Hiszpanii Pasy rozegrały z andaluzyjskim klubem dwa spotkania. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Sevilli 3:0, po dwóch trafieniach Kinke oraz jednym golu Spenzera. W rewanżu Cracovia odpowiedziała wygraną 3:2 - wszystkie bramki dla Pasów zdobył Zygmunt Chruściński, natomiast dla gospodarzy dwukrotnie trafiał Spenzer" - czytamy na stronie internetowej małopolskiej ekipy.

Domowy obiekt klubu założonego w 1906 roku zapewne wypełni się po brzegi. Sevilla to jedna z najbardziej znanych drużyn z Półwyspu Iberyjskiego. Andaluzyjczycy zasłynęli zwłaszcza za sprawą aż siedmiu triumfów w dzisiejszej Lidze Europy. W przeszłości barwy Sevilla FC przywdziewał choćby Grzegorz Krychowiak. To właśnie Polak miał też okazję triumfować na Starym Kontynencie w czerwono-białych barwach hiszpańskiego zespołu.

Piłkarze Sevilla FC

Sevilla - FC Barcelona (5.10.2025)

Mateusz Klich w barwach Cracovii





