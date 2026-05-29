Hiszpański gigant zagra w Krakowie. Jest data, już mniej niż dwa miesiące

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Piłkarski Kraków ma ostatnio powody do świętowania. Cracovia utrzymała się w PKO BP Ekstraklasie, ponadto do grona czołowych osiemnastu polskich drużyn powróciła Wisła. Nadchodzący sezon w stolicy Małopolski zapowiada się więc ekscytująco. Ciekawie na pewno będzie już od samego początku. 28 maja pojawił się komunikat zapowiadający przylot do polski jednego z hiszpańskich gigantów. Potyczkę zaplanowano na lipiec.

Dwóch piłkarzy w czasie meczu, jeden w białym stroju Sevilli, drugi w granatowo-czerwonym, rywalizują o piłkę.
Sevilla w marcu tego roku rywalizowała z FC Barcelona. W lipcu natomiast przyleci do KrakowaGongora / NurPhoto AFP

Spore rozczarowanie w ostatnich kilku miesiącach przeżyli sympatycy Cracovii. Popularne "Pasy" celowały początkowo w górną połowę tabeli, ale zamiast tego skończyło się nerwową walką o pozostanie w elicie. Ostatecznie ukochany klub Jana Pawła II uzbierał o cztery punkty więcej od najlepszego spadkowicza. Ulga z pozostania w PKO BP Ekstraklasie była podwójna, ponieważ podczas kolejnej kampanii ekipa stacjonująca przy Kałuży będzie świętować 120-lecie istnienia.

Działacze przygotowali dla kibiców coś naprawdę wyjątkowego, bo usiedli do negocjacji ze znanym hiszpańskim zespołem. Zakończyły się one sukcesem, dlatego też w czwartek w mediach społecznościowych polskiego klubu pojawił się radosny komunikat. "Już 19 lipca o 16:00 na Stadionie Cracovii spotkają się dwa wielkie kluby, Cracovia i Sevilla. Historia, tradycja, sukcesy i miasta o niepowtarzalnym charakterze połączą się w jednym miejscu, tworząc dzień pełen emocji" - napisano.

Kucharz Lecha zdradził mu sekret. A myślał, że jedzie tylko się uśmiechać

Cracovia zagra z Sevillą przed startem Ekstraklasy. Nadchodzi wielki mecz w Krakowie

Wybór nie był przypadkowy. Obie drużyny są znane z tych samych barw. Dodatkowo w przeszłości już ze sobą rywalizowały. Wszystko działo się w latach dwudziestych poprzedniego stulecia. "Podczas tournee po Hiszpanii Pasy rozegrały z andaluzyjskim klubem dwa spotkania. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem Sevilli 3:0, po dwóch trafieniach Kinke oraz jednym golu Spenzera. W rewanżu Cracovia odpowiedziała wygraną 3:2 - wszystkie bramki dla Pasów zdobył Zygmunt Chruściński, natomiast dla gospodarzy dwukrotnie trafiał Spenzer" - czytamy na stronie internetowej małopolskiej ekipy.

Reprezentant Polski ogłosił ws. gry dla Wieczystej. Ostateczna decyzja

Domowy obiekt klubu założonego w 1906 roku zapewne wypełni się po brzegi. Sevilla to jedna z najbardziej znanych drużyn z Półwyspu Iberyjskiego. Andaluzyjczycy zasłynęli zwłaszcza za sprawą aż siedmiu triumfów w dzisiejszej Lidze Europy. W przeszłości barwy Sevilla FC przywdziewał choćby Grzegorz Krychowiak. To właśnie Polak miał też okazję triumfować na Starym Kontynencie w czerwono-białych barwach hiszpańskiego zespołu.

Zobacz również:

Ilkay Guendogan odbierający trofeum w 2023 r. z rąk Alexandra Ceferina
Liga Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów kilka godzin wcześniej. Zmiana od UEFA. Są kontrowersje

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak
Grupa piłkarzy w białych strojach świętuje zdobycie bramki razem z trenerem na stadionie, wyrażając radość i entuzjazm.
Piłkarze Sevilla FCJOSE LUIS CONTRERASAFP
Dwóch piłkarzy walczy o piłkę na boisku podczas meczu, jeden z zawodników w białym stroju schyla się nagle jakby tracił równowagę, piłka znajduje się blisko jego stopy, w tle widoczna publiczność kibicująca drużynom.
Sevilla - FC Barcelona (5.10.2025)CRISTINA QUICLERAFP
Piłkarz w biało-czerwonej pasiasta koszulce z opaską kapitana na ramieniu, skupiony podczas meczu na stadionie.
Mateusz Klich w barwach CracoviiGrzegorz WajdaReporter


Crystal Palace wygrało Ligę Konferencji. Tak cieszyli się Anglicy po wielkim finale. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja