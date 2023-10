Starcie Korony Kielce z Wartą Poznań rozpoczęło się z 50-minutowym opóźnieniem, było to związane z awarią prądu na stadionie . Po pierwszej połowie można się zastanawiać, czy jego rozegranie aby na pewno było najlepszym rozwiązaniem. Kibice się wynudzili, nie zobaczyli żadnej składnej akcji z udanym zakończeniem celnym strzałem . Coś potwornego.

Fatalna połowa Korony, fatalna połowa Warty. Cztery strzały, jeden celny - w środek

Warta Poznań zaczęła to spotkanie aktywniej, wysokim pressingiem wybijała kielczan z rytmu. Niewiele z tego wynikało, ale to już przypadłość poznańskiej drużyny, która ma niewiele jakości w ataku - szczególnie po urazie Adama Zreľáka. Może nie w wyprowadzeniu piłki, ale w finalizacji sytuacji. Dziś jednak przez ponad 50 minut pierwszej połowy, bo sędzia Paweł Raczkowski za kolejną przerwę spowodowaną zadymieniem po pokazie pirotechnicznym doliczył do niej aż siedem minut, miała też problem z tworzeniem okazji.