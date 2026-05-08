Hiszpan z Arki uciszył stadion w Poznaniu. Walka o tytuł wciąż otwarta

Kibice Lecha Poznań i Arki Gdynia żyją w przyjaźni, na stadionie w Poznaniu nie było więc żadnych stref buforowych, czy sektora wydzielonego dla fanów gości. Była zaś kapitalna oprawa i świetny doping. Tyle że graczom "Kolejorza" te spotkania z Arką jakoś specjalnie nie leżą, nawet gdy przeważnie są znacznie mocniejsi od rywala z Gdyni. Jesienią przegrali 1:3, dziś potrzebowali skutecznego rewanżu. Tyle że Arka też miała o co grać.

Lech walczy o mistrzostwo Polski, jest go blisko, potrzebował sześciu punktów w ostatnich kolejkach. A może nawet i mniej, gdyby Górnikowi Zabrze gdzieś przytrafiła się jakaś wpadka. Arka zaś desperacko broni się przed spadkiem, z czteropunktową stratą do bezpiecznej na tę chwilę Lechii była w szalenie trudnym położeniu. Mając jeszcze w perspektywie spotkania z Górnikiem i Rakowem. W teorii remis w Poznaniu byłby dla niej sukcesem, w praktyce - niewiele dawał.

Goście wyszli z założenia, że jak najdłużej musi być remis 0:0. A w końcu jakaś szansa dla nich się pojawi.

I tak się stało.

Ekstraklasa. Lech Poznań - Arka Gdynia w 32. kolejce. Szturm "Kolejorza", efektów brak

Być może scenariusz tego spotkania byłby inny, gdyby po dość przypadkowym uderzeniu głową Mikaela Ishaka z 2. minuty piłka trafiła do bramki, a nie w poprzeczkę. Goście momentalnie wycofali się przed swoje pole karne, bronili tam niemal całym zespołem. Jedynie Gutkovskis starał się przeszkadzać nieco wyżej. Statystyki Arki w pierwszej połowie? Jeden rzut rożny i jeden niecelny strzał. To wszystko.

Luis Palma Jakub Kaczmarczyk PAP

Lech zaś szukał klucza - i miał z tym problem. Owszem, pojawiały się pojedyncze okazje, choćby kapitalny rajd Joela Pereiry, gdy w polu karnym zablokowany został strzał Ishaka. Była też chwilowa radość z rzutu karnego, po faulu Gojnego na Walemarku, ale dość szybko Bartosz Frankowski dostał sygnał od VAR, że przewinienie nastąpiło jednak tuż przed linią. Szwed zaś po chwili uderzył tuż obok słupka. I była też kapitalna, choć przypadkowa, okazja Kozubala, po błędzie Marcjanika. Pomocnik Lecha uderzył jednak blisko Jędrzeja Grobelnego, ten instynktownie obronił.

Po pierwszej połowie był więc remis 0:0, który na dobrą sprawę nikogo nie satysfakcjonował. Mimo że Lech miał piłkę przez 4/5 czasu.

Filip Jagiełło blokuje Sebastiana Kerka Jakub Kaczmarczyk PAP

Już w pierwszej akcji po przerwie Walemark wykonał to, czego Poznaniakom brakowało w pierwszej połowie. Huknął z dystansu, sprawdził koncentrację Jędrzeja Grobelnego. A ten "wypluł" piłkę, skończyło się na rzucie rożnym. I gdy wydawało się, że usposobiony ofensywnie Lech dociśnie śrubę, Arka doczekała się tej swojej szansy. Najpierw był rzut wolny, później rożny. A po nim, w zamieszaniu, Kike Hermoso huknął z 5 metrów. I wprawił stadion w Poznaniu w osłupienie. Była 52. minuta meczu.

Ten gol poruszył graczy Lecha, momentalnie przypuścili szturm. I szybko wyrównali, udało się jeszcze Gdynianom powstrzymać Ishaka, ale Palmy - już nie.

I tak jak się można było spodziewać, Lech nie odpuścił. Za chwilę kolejną świetną okazję miał Ishak, fatalnie przestrzelił. Bliżej powodzenia był Palma, choć z ostrego kąta - nie dokręcił jednak piłki, Grobelny mógł odetchnąć.

Arka kradła cenne dla niej sekundy, sędzia Frankowski pokazywał, że wszystko doliczy. Niemniej kolejne minuty upływały, a "Kolejorz" nie potrafił osiągnąć celu. W 82. minucie gospodarze oddali 20. strzał w meczu, Grobelny zdołał odbić uderzenie Walemarka. A za chwilę 21. - dobijał Gurgul, bardzo niecelnie. Frederiksen postawił już wszystko na atak, do gry weszli jeszcze Agnero i Hakans.

A skoro Lech nie potrafił, to i Arka dostała szansę. W 86. minucie, po kontrze, którą fatalnie wykończył Hermoso. Lech odpowiedział właściwie tylko uderzeniem Agnero, "piłkę meczową" mieli goście. W 97. minucie - Rusyn uderzył z bliska, Mrozek jakimś cudem obronił.

Lech się potknął, zremisował 1:1, zgubił dwa punkty. Jak w sobotę zareaguje Górnik w starciu z Zagłębiem Lubin?

Statystyki meczu Lech Poznań 1 - 1 Arka Gdynia Posiadanie piłki 76% 24% Strzały 24 7 Strzały celne 7 2 Strzały niecelne 11 4 Strzały zablokowane 6 1 Ataki 137 47

Dawid Abramowicz w meczu z Lechem w Poznaniu Jakub Kaczmarczyk PAP

