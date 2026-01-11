Od wielu lat nacją, która bardzo chętnie decyduje się na grę na boiskach Ekstraklasy są Hiszpanie. Polskie kluby, zresztą również te z niższych szczebli rozgrywkowych, kuszą zawodników z tego obszaru zarobkami, na które w swojej ojczyźnie nie mogą liczyć. Część z nich bywa niewypałami, lecz do Polski przyjeżdżają też takie perełki jak m.in. Jesus Imaz z Jagiellonii Białystok czy Angel Rodado z Wisły Kraków.

Podobny tropem zdawał się podążać Borja Galan. Pomocnik z przeszłością w akademii Atletico Madryt na początku 2023 roku trafił do pierwszoligowej Odry Opole, mając za sobą półroczny okres bez pracodawcy. Hiszpan szybko pokazał swoją wartość, stając się kluczowym zawodnikiem Odry.

Po półtora roku bytności w Opolu Galan trafił do GKS-u Katowice, który dał mu okazję debiutu w rozgrywkach Ekstraklasy. Katowiczanie byli jedną z rewelacji poprzedniego sezonu, który zakończyli na ósmej lokacie. Galan zarówno w poprzednim, jak i tym sezonie jest podstawowym zawodnikiem w drużynie Rafała Góraka.

Hiszpan z GKS-u Katowice wprost ocenia życie w Polsce. Jego osąd może zaskakiwać

Galan nie ukrywa, że w jego przypadku wyjazd do Polski był wyprawą w nieznane. Na łamach "Przeglądu Sportowego Onetu" 32-latek podzielił się swoimi odczuciami z pobytu w naszym kraju. Te są jak najbardziej pozytywne.

- Gdy trafiłem do Polski, nie miałem pojęcia, że w Ekstraklasie są tak piękne stadiony i tylu wspaniałych kibiców. Jestem Hiszpanem i przyznam, że tylko to mnie wcześniej interesowało. Czasem może zerkałem na Premier League, ale kompletnie nie wiedziałem, jak wygląda polski futbol. Jestem tym faktem naprawdę bardzo mocno zaskoczony. Ale szczerze mówiąc, również w 1. lidze jest bardzo wysoki poziom - zdradził Galan w "Przeglądzie Sportowym Onecie".

Galan w dalszej części rozmowy podkreślił jakość piłkarską Ekstraklasy, charakteryzując występujące w niej zespoły jako porównywalne z tymi grającymi na zapleczu La Liga. Hiszpan podkreślił również fakt wyrównanych pojedynków polskich klubów w europejskich pucharach z drużynami z jego ojczyzny. Galan wyznał także, że dopiero w Polsce doświadczył tak intensywnej pracy w defensywie.

Galan jest pod ogromny wrażeniem jakości życia w Polsce. Jak sam przyznał, nie spodziewał się, że w naszym kraju życie może być tak bardzo komfortowe. Jako swoisty minus wskazał natomiast "zimowe temperatury", które są dla Hiszpanów bardzo odczuwalne.

W pozytywny sposób jestem zaskoczony, jak ten kraj jest bezpieczny. Wszystko jest czyste i uporządkowane. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że poziom życia jest tak wysoki w Polsce. Gdy jesteś Hiszpanem i podróżujesz, to zapewne Polska nie jest twoim pierwszym kierunkiem. Jestem miło zaskoczony z wielu względów, również nastawienia ludzi.

GKS Katowice zimową przerwę spędza dopiero na 16. lokacie w tabeli Ekstraklasy. Po zimowym obozie przygotowawczym w Turcji "Gieksa" do gry w lidze wróci jeszcze w styczniu. Na dobry start czeka ich wyjazdowa potyczka z Zagłębiem Lubin.

Adrian Siemieniec obejmie zagraniczny klub? Gdzie może trafić "polski Naglesmann"? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zawodnik GKS-u Katowice Borja Galan Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Newspix.pl

Rifet Kapic i Borja Galan Piotr Matusewicz East News

Mecz Ekstraklasy Widzewa Łódź z GKS-em Katowice w sezonie 2025/2026 PAWEL PIOTROWSKI/400MM Newspix/East News