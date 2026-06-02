Ponad 5 milionów euro za Osmana Bukariego, który na boisku spędził łącznie 482 minuty i nie zanotował ani bramki ani asysty. Mariusz Fornalczyk sprowadzony za ponad milion, którego dorobek strzelecki to jeden gol. Do tego kolejne miliony na Andreou, czy Isaaca. A w efekcie walka o utrzymanie do ostatniej kolejki.

Widzew ledwo uniknął spadku. Liczba nietrafionych transferów poraża

Chociaż Robert Dobrzycki nie szczędził wielkiej kasy na transfery, Widzew spisywał się w ubiegłym sezonie fatalnie. Taktyka Aleksandra Vukovicia polegająca na defensywnej grze przyniosła jednak skutek w postaci utrzymania. A to nie było wcale oczywiste pod koniec kampanii 2025/26.

Dość powiedzieć, że pod kątem skali nietrafionych i przepłaconych transferów Widzew stał się istnym pośmiewiskiem w Ekstraklasie. Mimo to, jak wynika z ustaleń mediów, gotowy jest przeznaczać kolejne wielkie kwoty na wzmocnienia.

Kolejny kosmiczny transfer Widzewa? Dobrzycki gotowy przeznaczyć miliony

W marcu Tomasz Włodarczyk informował, że Widzew zainteresował się zawodnikiem Dinama Zagrzeb - Arberem Hoxhą. Po wielu tygodniach temat odżył, a łódzka ekipa miała zintensyfikować działania mające na celu sprowadzenie reprezentanta Albanii.

Z ustaleń dziennikarzy chorwackiego portalu 24sata.hr wynika, że 27-latek zdecydowany jest na odejście z Dinama. A Widzew gotowy jest wyłożyć za niego kosmiczne pieniądze. O jakiej kwocie mowa?

Ujawniono, że kwota transferu miałaby oscylować nawet w granicach 4-5 milionów euro. W przeliczeniu daje to ponad 21 milionów złotych. Gdyby operacja doszła do skutku, mielibyśmy do czynienia z drugim najdroższym transferem w historii Ekstraklasy. Pierwszy jest wspomniany na początku Bukari. Ozłocony miałby zostać także sam Hoxha - Widzew gotowy jest mu płacić niemal milion euro rocznie.

Hoxha sezon 2025/26 zakończył jako mistrz Chorwacji. Do tego dorzucił także krajowy puchar. W 42 spotkaniach strzelił siedem goli i dorzucił do tego dziewięć asyst.

DJB. Eksperci podsumowali mecz Polski z Ukrainą. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO