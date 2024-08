Historyczny moment w Ekstraklasie. Jest komunikat, czegoś takiego nigdy nie było

Dopiero co rozpoczął się sezon w PKO BP Ekstraklasie, a działacze mają już pierwsze powody do radości. We wtorek w mediach społecznościowych pojawił się komunikat dziękujący kibicom. Miłośnicy futbolu w osiemnastu polskich miastach sprawili, że w krajowej piłce nożnej wydarzyła się sytuacja, jakiej jeszcze nigdy nie było. „Tak trzymać” – piszą internauci, którzy mają nadzieję, iż to dopiero początek kolejnych dobrych wieści.