Historyczny mecz beniaminka. Gospodarze przerwali długą passę porażek

To była przede wszystkim historyczna chwila dla Niepołomic. Miejscowość położona tuż obok Krakowa stała się 59 miastem, które ma klub w ekstraklasie. Mieszka w niej około 13 tysięcy osób. Mniejsze były tylko cztery miejscowości - Nieciecza, Pniewy, Niedobczyce i Wronki. Widzew rozpoczynał 37. sezon w krajowej elicie.

Na dodatek Puszcza może pochwalić się trenerem, który pracuje tam od 2016 roku - Tomaszem Tułaczem . To szkoleniowiec z najdłuższym stażem w klubie występującym w ekstraklasie. A drugi pod tym względem jest akurat Janusz Niedźwiedź, trener łodzian (pracuje od czerwca 2021). Tułacz w niedzielę zdążył jeszcze odwiedzić Ogólnopolską Konferencję Trenerów UEFA Pro, która akurat odbyła się w Łodzi.

Dla wielu zawodników Puszczy to spotkanie było wielkim wydarzeniem . Jedynym piłkarzem na boisku, który na poważnie zaistniał w ekstraklasie jest Mateusz Cholewiak (rozgrywał 124 spotkanie). Kilku ma kilkadziesiąt występów ( Zapolnik , Mroziński ) a niektórzy zaliczyli epizody ( Serafin , Hajda , Siemaszko ). Już na inaugurację przyszło im zmierzyć się na wypełnionym po brzegi stadionie Widzewa.

Widzew - Puszcza. Dwa przepiękne gole do przerwy

I nie było tremy, choć dwie pierwsze groźne sytuacje stworzyli łodzianie (strzały Pawłowskiego i Sancheza), to w dziewiątej minucie przepięknym strzałem popisał się Artur Siemaszko i Puszcza niespodziewanie objęła prowadzenie.

Widzew rozpoczynał sezon u siebie i w pamięci kibiców było to, że sześć ostatnich meczów u siebie przegrał. Mimo to fani niemal do ostatniego miejsca wypełnili trybuny. A tuż po rozpoczęciu meczu zaprezentowali oprawę na dwóch trybunach "Miłość, wiara, walka".