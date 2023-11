Historyczne zwycięstwo w Ekstraklasie. Radość beniaminka nie ma granic

Jednocześnie też 6. i 15. kolejka mają jeszcze jeden wspólny mianownik - pod koniec sierpnia Puszcza Niepołomice pokonała 2:1 ŁKS Łódź i było to ostatnie , aż do dzisiaj, zwycięstwo beniaminka w tym sezonie . Mało tego - wszyscy nowicjusze w polskiej piłkarskiej elicie rozegrali na wyjazdach 22 spotkania, zwycięstw po ich stronie było... zero. Puszcza dokonała więc w Grodzisku rzeczy historycznej .

Grały dwa zespoły "naj". Naprawdę trudno tu się było spodziewać widowiska

Ciężko było się spodziewać po tym spotkaniu czegoś wielkiego, co zostanie w pamięci kibiców na długie miesiące. Warta i Puszcza grają bardzo podobnie: mają najniższe w Ekstraklasie posiadanie piłki, najwięcej niecelnych podań, najwięcej fauli i kartek. Tyle że zespół z Poznania wykorzystuje swoje doświadczenie, potrafi się cofnąć i kontrować, umie "zabijać grę". Puszcza zaś często grzeszyła naiwnością, traciła masę bramek w końcówce, łącznie aż 11 po 80. minucie meczu. A to kosztowało ją utratę siedmiu punktów i miejsce w strefie spadkowej.

Warta zaś, po ostatnim zwycięstwie w Łodzi z Widzewem, choć przecież niemal cały czas się broniła, znalazła się w sytuacji niemal komfortowej - miała już 17 punktów, dziś mogła dobić do granicy 20 oczek. I być w połowie drogi do kolejnego utrzymania się w stawce 18 najlepszych drużyn w Polsce.

Zabójcze rzuty rożne. Tak Puszcza "załatwiła" Wartę na jej stadionie

Tyle że dziś Puszcza na to nie pozwoliła - to ona zagrała lepiej taktycznie, miała ten mecz przez godzinę pod kontrolą. Lepiej przechodziła ze strefy obrony do ataku, wykorzystywała okazje do kontr, a przede wszystkim była skuteczna w stałych fragmentach gry. Tych jedni i drudzy mieli podobną ilość, ale to pod bramką Jędrzeja Grobelnego działo się tylko coś ciekawego.