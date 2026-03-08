Heroiczny wyczyn Legii. Ten dzień naprawdę nadszedł. Złoty cios dublera

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Legia Warszawa pokonała 1:0 Cracovię w 24. kolejce Ekstraklasy. Bramkę na wagę kompletu punktów zdobył Mileta Rajović, wprowadzony z ławki rezerwowych jeszcze przed przerwą. Dzięki wygranej ekipa z Łazienkowskiej wreszcie czmychnęła ze strefy spadkowej. Udało się to dopiero w szóstej próbie za trenerskiej kadencji Marka Papszuna. Ale batalia o zachowanie miejsca w elicie na tym się nie kończy.

Dwóch piłkarzy Legii Warszawa w białych koszulkach świętuje gola, jeden z nich unosi pięść, w tle tłum kibiców.
Po bramce Milety Rajovicia legioniści prowadzili 1:0 i nie dali już sobie zrobić krzywdyMACIEJ GRONAU/FOTOPYKNewspix.pl

Jeśli kolejna próba ucieczki ze strefy spadkowej miała się udać, Legia musiała sięgnąć po pełna pulę. Nie było miejsca na kompromis. Tyle tylko, że - jak skrupulatnie wyliczyli statystycy - trener Marek Papszun właśnie w konfrontacjach z Cracovią miał aż do dziś najgorszy bilans w lidze.

"Pasy" nie budziły jednak nadmiernego respektu. Zwycięstwo na otwarcie roku, a potem cztery spotkania bez wygranej. Taki bilans nie zapowiadał spektaklu w wykonaniu krakowian przy Łazienkowskiej.

A jednak głośny powrót do Legii? Postawił sprawę jasno. "Dobry czas"

Mileta Rajović ponownie katem Cracovii. Najpierw gol pod Wawelem, teraz poprawka w rewanżu

Z większym impetem do gry przystąpili goście. To oni osiągnęli w pierwszych fragmentach przewagę, tyle że skończyło się na wrażeniach wizualnych. Legia nie pozwoliła zrobić sobie krzywdy.

Warszawianie oddali pierwszy celny strzał już w 7. minucie. Kąśliwie przymierzył wówczas Wahan Biczachczjan. Stojący między słupkami Sebastian Madejski najpierw odbił futbolówkę nieporadnie przed siebie, ale zaraz potem naprawił swój błąd.

Do kluczowego zdarzenia doszło przed upływem półgodziny gry. Murawę musiał opuścić kontuzjowany Antonio Colak. Zastąpił go Mileta Rajović i jak się miało rychło okazać, to był jego dzień.

Duński snajper potrzebował tylko kilku minut, by otworzyć wynik spotkania. Po centrze Biczachczjana mieliśmy w polu karnym krakowian mały bilard. Do sytuacyjnej piłki dopadł Rajović i uderzeniem z powietrza nie dał Madejskiemu szans na skuteczną interwencję.

W ostatniej kolejce sierpnia stołeczny zespół przegrał na obiekcie Cracovii 1:2. Honorową bramkę dla gości zdobył wówczas Rajović. Było to jego premierowe trafienie w polskiej Ekstraklasie.

Teraz stracony gol podciął ekipie spod Wawelu skrzydła. Legia poszła za ciosem, ale nie potrafiła złamać rywala. Najgroźniejszy strzał oddał Juergen Elitim, jednak ofiarną paradą zapobiegł utracie drugiego gola Madejski.

Zobacz również:

Sebastian Szymański może odegrać jedną z kluczowych ról w barażach o awans do finałów MŚ. Selekcjoner Jan Urban bacznie go obserwuje
Ligue 1

Siedem minut, dwa gole. Polak w roli głównej. Urban zaciera ręce przed barażami

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

    Druga odsłona nie stanowiła dobrej reklamy ligowego futbolu. Legioniści męczyli się w ataku pozycyjnym. A wybrańcy Luki Elsnera nie mieli żadnego pomysłu na zaskoczenie... niżej notowanego rywala.

    Efekt? Kolejnych bramek już nie zobaczyliśmy. Warszawianie dowieźli korzystny rezultat do końcowego gwizdka.

    Komplet punktów oznacza opuszczenie strefy spadkowej. Ta sztuka udała się za kadencji Papszuna po raz pierwszy. Dopiero w szóstej próbie. Ale batalia o zachowanie miejsca w elicie na tym się nie kończy.

    Zobacz również:

    Wbrew pozorom "Portowcy" nie rzucili piłkarzy Rakowa na kolana. Spod Jasnej Góry wracali z niczym
    Ekstraklasa

    Raków straszy giganta z Serie A. Jest triumf. Dwa ciosy i czerwona kartka

    Łukasz Żurek
    Łukasz Żurek
      PKO Ekstraklasa
      24. Kolejka
      08.03.2026
      20:15
      Zakończony
      Mileta Rajovic
      31'
      Wszystko o meczu

      Składy drużyn

      Legia Warszawa
      Cracovia
      Rezerwowi

      Statystyki meczu

      Legia Warszawa
      1 - 0
      Cracovia
      Posiadanie piłki
      41%
      59%
      Strzały
      14
      10
      Strzały celne
      4
      3
      Strzały niecelne
      5
      5
      Strzały zablokowane
      5
      2
      Ataki
      63
      72
      Piłkarz w białej koszulce wykonuje efektowny wykop piłki w powietrzu, wokół niego znajduje się kilku zawodników drużyny przeciwnej oraz bramkarz, a całość rozgrywa się na tle zatłoczonych trybun stadionu piłkarskiego.
      W taki sposób Mileta Rajović rozstrzygnął losy spotkania MACIEJ GRONAU/FOTOPYKNewspix.pl
      Trener w czarnej kurtce z logo Legii Warszawa dynamicznie reaguje na boisku, zaciskając pięści i krzycząc w stronę zawodnika z numerem 77, który jest ubrany w biały strój meczowy; tło stanowi rozmyta publiczność na stadionie.
      Trener Marek Papszun w swoim żywiole przy linii bocznej Leszek SzymańskiPAP
      Gigantyczna sektorówka z postacią w kapturze ubranej w barwy klubowe na tle zielono-czerwonym, z dużym napisem „NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE TEJ ZIEMI” podczas meczu piłkarskiego, kibice wypełniający trybuny stadionu.
      Tak prezentowała się tym razem kibicowska oprawa na "Żylecie" Leszek SzymańskiPAP
      Jakie konsekwencje poniosą Śląsk Wrocław i Wisła Kraków?Polsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja