Heroiczny bój w Ekstraklasie. VAR i czerwona kartka. Ponad godzinę grali w 10

W Lubinie doszło do starcia ekip, które w tegorocznej fazie zmagań mocno kuleją. Zagłębie przegrało pięć z sześciu poprzednich spotkań i wypadło z czuba tabeli. Cracovia? Nie wygrała 10 z 11 spotkań i zakotwiczyła tuż nad strefą spadkową.

W jesiennym starciu obu zespołów padł remis. To była jedna z najbardziej jałowych potyczek rundy jesiennej - zero bramek, zero kartek (fakt, nie zarzut), zero emocji. Tym razem podział punktów nie urządzał żadnej ze stron.

Zagłębie - Cracovia. Czerwona kartka zmienia układ sił. "Pasy" grają z przewagą, ale... wpadają w tarapaty

Przez kwadrans nic nie zapowiadało korekty rezultatu. Zaraz potem bliscy objęcia prowadzenia byli goście. Po centrze z kornera głową uderzał Kahveh Zahiroleslam. W ostatniej chwili jeden z defensorów Zagłębia wyekspediował piłkę z linii bramkowej.

Nie minęło pół godziny gry, a Zahiroleslam ponownie wystąpił w roli głównej. Tym razem został powalony faulem taktycznym, gdy wychodził na czystą pozycję. Interweniujący Igor Orlikowski po analizie VAR zobaczył czerwony kartonik i powędrował do szatni.

Sytuacja "Miedziowych" zrobiła się trudna. Wydawało się, że skupią się na kurczowej defensywie. Tymczasem... jeszcze przed przerwą Cracovia dwukrotnie znalazła się w opałach.

Najpierw gości uratował słupek po uderzeniu z dystansu Marcela Reguły. A w samej końcówce pierwszej połowy po zamieszaniu w polu karnym "Pasy" od straty gola uchronił Sebastian Madejski. To był dobry zwiastun przed drugą częścią gry - przynajmniej w teorii...

Tymczasem po zmianie stron z boiska wiało nudą. Tylko raz gorąco zrobiło się w polu karnym Cracovii, gdy po kolejnej interwencji Madejskiego upadł Mateusz Grzybek. Gospodarze liczyli na podyktowanie "jedenastki". Arbiter nie uległ jednak presji.

Losy spotkania mógł rozstrzygnąć Mateusz Praszelik. Po jego uderzeniu z dystansu futbolówka zatrzymała się jednak na poprzeczce. To była najlepsza okazja krakowian w tym meczu.

Remis oznacza, że lubinianie nie wracają na pozycję premiowaną grą w europejskich pucharach. Cracovia oddala się nieco od strefy spadkowej, ale wciąż ma nóż na gardle. Trzy punkty od przepaści to cały czas ten sam thriller.

Statystyki meczu KGHM Zagłębie Lubin 0 - 0 Cracovia Posiadanie piłki 39% 61% Strzały 18 15 Strzały celne 3 3 Strzały niecelne 7 4 Strzały zablokowane 8 8 Ataki 33 80

Powietrzny pojedynek Damiana Dąbrowskiego (pomarańczowy strój) z Mateuszem Klichem Przemys³aw Karolczuk PAP

Trener Leszek Ojrzyński (z prawej) sprawia wrażenie, że wie, dlaczego Zagłębie nie wygrywa. Ale nie potrafi temu zaradzić Przemys³aw Karolczuk PAP

