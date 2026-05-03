Heroiczny bój w Ekstraklasie. VAR i czerwona kartka. Ponad godzinę grali w 10

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Cracovią w 31. kolejce Ekstraklasy. Gospodarze przez ponad godzinę grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego. Mimo to byli bliżej zadania rozstrzygającego ciosu. Podział punktów nie urządza żadnej ze stron, ale na mecie sezonu surowszą cenę za to popołudnie mogą zapłacić krakowianie.

Mateusz Dziewiatowski i Dominik Piła walczą o piłkę na boisku, w tle puste miejsca na trybunach stadionu
Mateusz Dziewiatowski (z lewej) kontra Dominik Piła Przemys³aw KarolczukPAP

W Lubinie doszło do starcia ekip, które w tegorocznej fazie zmagań mocno kuleją. Zagłębie przegrało pięć z sześciu poprzednich spotkań i wypadło z czuba tabeli. Cracovia? Nie wygrała 10 z 11 spotkań i zakotwiczyła tuż nad strefą spadkową.

W jesiennym starciu obu zespołów padł remis. To była jedna z najbardziej jałowych potyczek rundy jesiennej - zero bramek, zero kartek (fakt, nie zarzut), zero emocji. Tym razem podział punktów nie urządzał żadnej ze stron.

Zagłębie - Cracovia. Czerwona kartka zmienia układ sił. "Pasy" grają z przewagą, ale... wpadają w tarapaty

Przez kwadrans nic nie zapowiadało korekty rezultatu. Zaraz potem bliscy objęcia prowadzenia byli goście. Po centrze z kornera głową uderzał Kahveh Zahiroleslam. W ostatniej chwili jeden z defensorów Zagłębia wyekspediował piłkę z linii bramkowej.

Nie minęło pół godziny gry, a Zahiroleslam ponownie wystąpił w roli głównej. Tym razem został powalony faulem taktycznym, gdy wychodził na czystą pozycję. Interweniujący Igor Orlikowski po analizie VAR zobaczył czerwony kartonik i powędrował do szatni.

Sytuacja "Miedziowych" zrobiła się trudna. Wydawało się, że skupią się na kurczowej defensywie. Tymczasem... jeszcze przed przerwą Cracovia dwukrotnie znalazła się w opałach.

Najpierw gości uratował słupek po uderzeniu z dystansu Marcela Reguły. A w samej końcówce pierwszej połowy po zamieszaniu w polu karnym "Pasy" od straty gola uchronił Sebastian Madejski. To był dobry zwiastun przed drugą częścią gry - przynajmniej w teorii...

Zobacz również:

Gianni Infantino, szef FIFA
Piłka nożna

Chcieli na mundialu Polskę. Oto ostateczna decyzja. Szef FIFA uroczyście ogłasza

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Tymczasem po zmianie stron z boiska wiało nudą. Tylko raz gorąco zrobiło się w polu karnym Cracovii, gdy po kolejnej interwencji Madejskiego upadł Mateusz Grzybek. Gospodarze liczyli na podyktowanie "jedenastki". Arbiter nie uległ jednak presji.

Losy spotkania mógł rozstrzygnąć Mateusz Praszelik. Po jego uderzeniu z dystansu futbolówka zatrzymała się jednak na poprzeczce. To była najlepsza okazja krakowian w tym meczu.

Remis oznacza, że lubinianie nie wracają na pozycję premiowaną grą w europejskich pucharach. Cracovia oddala się nieco od strefy spadkowej, ale wciąż ma nóż na gardle. Trzy punkty od przepaści to cały czas ten sam thriller.

Zobacz również:

Piłkarze Korony po meczu z Piastem mieli pretensje do arbitrów. Ale i tak nie uniknęli konfrontacji z kbicami
Ekstraklasa

Burza po meczu Ekstraklasy. Trener odpalił "bombę". Jest oficjalny komunikat

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
PKO Ekstraklasa
31. Kolejka
03.05.2026
14:45
Zakończony
Wszystko o meczu

Składy drużyn

KGHM Zagłębie Lubin
Cracovia
Rezerwowi

Statystyki meczu

KGHM Zagłębie Lubin
0 - 0
Cracovia
Posiadanie piłki
39%
61%
Strzały
18
15
Strzały celne
3
3
Strzały niecelne
7
4
Strzały zablokowane
8
8
Ataki
33
80
zawodnik w pomarańczowej koszulce wyskakuje do główki, rywalizując o piłkę w powietrzu z piłkarzem w czarnej koszulce podczas meczu piłkarskiego, wokół nich stoją inni zawodnicy i widoczna jest publiczność na trybunach
Powietrzny pojedynek Damiana Dąbrowskiego (pomarańczowy strój) z Mateuszem KlichemPrzemys³aw KarolczukPAP
Dwóch mężczyzn w sportowych ubraniach dyskutuje, jeden z nich wskazuje ręką kierunek, obaj sprawiają wrażenie zaangażowanych w rozmowę na boisku sportowym.
Trener Leszek Ojrzyński (z prawej) sprawia wrażenie, że wie, dlaczego Zagłębie nie wygrywa. Ale nie potrafi temu zaradzićPrzemys³aw KarolczukPAP
Bożydar Iwanow: Mamy dwóch polskich piłkarzy w półfinałach europejskich pucharów. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja