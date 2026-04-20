Heroiczny bój w Ekstraklasie. Czerwona kartka w 24. minucie. Potem cios za cios

Łukasz Żurek

Lechia Gdańsk zremisowała 1:1 z Piastem Gliwice w ostatnim meczu 29. kolejki Ekstraklasy. Goście opuszczają Wybrzeże z punktem, mimo że przez ponad godzinę grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Emmanuela Twumasiego. Gospodarze po przerwie zdołali objąć prowadzenie, ale komplet punktów niespodziewanie wypuścili z rąk w ostatnich fragmentach spotkania.

Tomasz Bobczek i obrońca Piasta walczą o piłkę głową; piłka nad nimi, tło stanowią kibice na stadionie
Tomasz Bobczek (u dołu) próbował wrócić na szczyt klasyfikacji strzelców Ekstraklasy, ale defensorzy Piasta skutecznie skorygowali jego zamiary Marcin GadomskiPAP

Gdyby nie karnie odebrane pięć punktów na minusie, Lechia Gdańsk walczyłaby dzisiaj o prawo startu w europejskich pucharach. Zamiast tego musi drżeć o ligowy byt. Przed tym spotkaniem zajmowała wprawdzie lokatę w środku ligowej tabeli, ale od strefy spadkowej dzieliły ją tylko trzy punkty.

Gliwiczanie spoglądają na rywala z dołu. Jechali na Wybrzeże, plasując się na ostatniej bezpiecznej lokacie. I z żądzą rewanżu za jesienną porażkę 1:2 u siebie. Decydującą bramkę stracili wówczas w piątej minucie doliczonego czasu gry.

Lechia - Piast. Czerwona kartka już w 24. minucie. Goście w osłabieniu przez ponad godzinę

W pierwszym kwadransie przewagę optyczną uzyskali gospodarze. Przełożyło się to jednak na ledwie jedną okazję bramkową. Szybki atak trzech na dwóch próbował finalizować Tomasz Bobczek, ale skończyło się tylko na rzucie rożnym.

Słowak walczył w tym spotkaniu o powrót na czoło klasyfikacji strzelców. Do otwierającego zestawienie Karola Czubaka z Motoru Lublin (16 goli) traci jedno trafienie. W ostatnich siedmiu występach zdobył tylko jedną bramkę, w dodatku z rzutu karnego.

Do kluczowego w tym spotkaniu zdarzenia doszło w 24. minucie. Emmanuel Twumasi sfaulował wówczas brzydko Iwana Żelizkę. Arbiter Paweł Raczkowski po analizie VAR pokazał obrońcy Piasta czerwoną kartkę.

Ekipa z Górnego Śląska musiała odpierać ataki przeciwnika w osłabieniu przez ponad godzinę. Do przerwy zachowała bezbramkowy remis. I wcale nie ograniczała się wyłącznie do kurczowej defensywy - tuż przed przerwą świetną okazję bramkową zmarnował Jorge Felix!

Tak padł rekord z udziałem kibiców Wisły Kraków. Interia była w samym środku "Kotła Czarownic"

Po zmianie stron Lechia natarła na rywala z animuszem, ale znów brakowało boiskowych profitów. Gliwicki mur został przełamany dopiero w 63. minucie. Po centrze z kornera i chaotycznej interwencji bloku obronnego piłkę tuż przed polem karnym przejął Żelizko - uderzył z półwoleja nie do obrony i było 1:0.

Goście szukali odwetu, ale długo wydawało się, że tego dnia niczego już na Wybrzeżu nie wskórają. Tymczasem w ostatnich fragmentach spotkania Rodin uderzył w twarz Jakuba Czerwińskiego i arbiter ponownie popędził do monitora VAR. Werdykt: rzut karny!

Niezawodnym egzekutorem "jedenastki" okazał się Patryk Dziczek. W ten sposób piłkarze Piasta wyrwali jeden punkt, ale widmo degradacji będzie im zaglądać w oczy zapewne do samej mety rozgrywek. Gdańszczanie nie odnieśli czwartego z rzędu zwycięstwa w roli gospodarza i na finiszu sezonu też będą pod nieustanną presją.

PKO Ekstraklasa
29. Kolejka
20.04.2026
19:00
Zakończony
Ivan Zhelizko
63'
Patryk Dziczek
85' (k.)
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Lechia Gdańsk
Piast Gliwice
Rezerwowi

Statystyki meczu

Lechia Gdańsk
1 - 1
Piast Gliwice
Posiadanie piłki
57%
43%
Strzały
18
8
Strzały celne
5
2
Strzały niecelne
5
4
Strzały zablokowane
8
2
Ataki
122
81
piłkarze dwóch drużyn walczą o piłkę podczas meczu, zawodnik w zielono-białej koszulce wyskakuje najwyżej, starając się trafić piłkę głową, wokół niego zgromadzeni są pozostali gracze uważnie śledzący przebieg akcji
Stoper Matek Rodin (u góry) tym razem w akcji ofensywnej na polu karnym rywalafot. GRZEGORZ RADTKE / 058sport.pl Newspix.pl
dwóch piłkarzy podczas meczu, jeden w zielono-białym stroju leży na murawie i wyraża grymas bólu po kontakcie z zawodnikiem w bordowym stroju, który siedzi obok niego
Emmanuel Twumasi (nr 55) zakończył udział w meczu już po 23. minutachFot. TOMASZ RULSKI / 058sport.plNewspix.pl
sędzia piłkarski w żółtym stroju stoi obok monitora VAR osłoniętego czarnym pokrowcem z logotypem PZPN i napisem 'Sędzia Główny Sędziuje Zewn'
Sędzia Paweł Raczkowski z krótką wizytą przy monitorze VAR. Za moment sięgnie po czerwoną kartkę...Fot. TOMASZ RULSKI / 058sport.plNewspix.pl
