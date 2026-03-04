Hajto znalazł trenera dla giganta Ekstraklasy. Padło nazwisko. "Stać ich"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zanosi się na to, że dni Igora Jovićevicia na posadzie trenera Widzewa są już policzone. We wtorek łódzki klub, który w ostatnim czasie stał się gigantem finansowym, pożegnał się z Pucharem Polski, w Ekstraklasie okupuje spadkowe pozycje. Nowego szkoleniowca dla klubu Roberta Dobrzyckiego ma już Tomasz Hajto. -Widzew stać dziś na fachowca - komentuje były kadrowicz.

Tomasz Hajto w garniturze z czerwoną poszetką trzyma mikrofon Polsat Sport w studiu telewizyjnym.
Tomasz HajtoKAMIL TIMOSZUK / ARENA AKCJI/NEWSPIX.PLNewspix.pl

"Coraz więcej wskazuje, że Igor Jovićević nie dokończy sezonu w Widzewie Łódź. Władze klubu wciąż pozwalają mu pracować, jednak dochodzi coraz więcej głosów - ale i zwyczajnych logicznych przesłanek - że brak zwycięstwa w meczu Pucharu Polski w Katowicach może oznaczać dla niego pożegnanie" - pisał niedawno Przemysław Langier z Interii Sport.

Obecnie scenariusz ten wydaje się nieunikniony. Wtorkowa porażka z GKS-em Katowice po serii rzutów karnych sprawiła, że Widzew odpadł z Pucharu Polski na etapie ćwierćfinału. Gdyby tego było mało, w tabeli Ekstraklasy obecnie zajmuje 23., czyli spadkowe miejsce, mając na koncie zaledwie 24 punkty.

Czy Adrian Siemieniec będzie w przyszłym sezonie trenerem Jagiellonii Białystok? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

To będzie nowy trener Widzewa? Hajto wskazał nazwisko. Ależ marka

W 2026 roku - nie licząc sparingów - Łodzianie wygrali tylko jeden mecz. Za fatalne wyniki w dużej mierze obwinia się właśnie Jovićevicia. Chorwat został trenerem Widzewa w październiku zeszłego roku. Pod jego wodzą zespół rozegrał do tej pory łącznie 15 spotkań. Efekt? Pięć zwycięstw, dwa remisy i osiem porażek, biorąc pod uwagę tę ostatnią z GKS-em. Nie są to oczekiwane rezultaty jak na finansowego giganta, który w dwóch ostatnich okienkach na transfery wydał kilkadziesiąt milionów złotych, ściągając m.in. reprezentantów Polski.

Zobacz również:

Jarosław Królewski
I Liga

Królewski informuje o rezygnacji Wisły ws. meczu ze Śląskiem. PZPN już wie

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha

    W mediach już teraz zaczynają pojawiać się nazwiska potencjalnych następców Igora Jovićevicia. Jednego z nich zaproponował Tomasz Hajto. Według byłego reprezentanta Polski odpowiednim kandydatem na to stanowisko byłby... Roger Schmidt.

    - Widzew stać dziś na fachowca... nawet Rogera Schmidta. Stać ich na to, żeby ściągnąć takiego trenera, który trenował PSV Eindhoven, Benfikę, Bayer Leverkusen, bez żadnego problemu. To jest moje zdanie - powiedział w "Futbol Cast".

    - Ja szukałbym naprawdę topowego fachowca. Gościa, przy którym niczym byś się nie przejmował, bo on jest przygotowany do fachu w dwustu procentach - zaznaczył.

    Obecnie Schmidt pełni funkcję dyrektora współpracy międzynarodowej japońskiej ligi. Jego ostatnim pracodawcą z grona klubów piłkarskich była Benfika, którą w latach 2022-2024 prowadził w ponad stu spotkaniach.

    Co ciekawe, niektórzy na nowego trenera Widzewa przymierzają również Czesława Michniewicza, czyli byłego selekcjonera reprezentacji Polski. W sobotę o godz. 20:15 łódzki zespół zmierzy się u siebie z Lechem Poznań, o kolejne punkty w tabeli Ekstraklasy będzie niezwykle ciężko.

    Zobacz również:

    FAME MMA, Jorge Masvidal
    MMA

    Zwrot przed FAME MMA 30, zawodnik UFC skreślony. Prawda wyszła na jaw

    Patryk Górski
    Patryk Górski
    Grupa piłkarzy w czerwonych strojach celebruje zdobycie bramki na boisku, otoczona rozemocjonowanymi kibicami na trybunach.
    Widzew ŁódźANDRZEJ ZBRANIECKIEast News
    Mężczyzna w szarym płaszczu i szaliku udziela wywiadu na stadionie, trzymając mikrofon Polsat Sport.
    Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    "Tę drużynę napędzi walka o mistrzostwo Polski". Eksperci szczerze o Jagiellonii BiałystokPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja