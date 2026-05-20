Hajto zachwycony piłkarzem Ekstraklasy. Potem nagły alarm. "On już nie ucieknie"

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W ostatni weekend Lech Poznań zgarnął 10. mistrzostwo Polski, broniąc przy okazji zeszłoroczny tytuł. "Kolejorz" znów stanie przed szansą na zakwalifikowanie się do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nie da się ukryć, że drużyna potrzebuje wzmocnień. - Potrzebny jest niesamowicie szybki napastnik - mówi Tomasz Hajto w programie Polsat Futbol Cast.

Tomasz Hajto w marynarce w kratę i niebieskiej koszuli mówi do mikrofonu w studiu Polsat Futbol.
Tomasz Hajtozrzut ekranu polsat sportmateriał zewnętrzny

Po sobotniej wygranej 3:1 z Radomiakiem na wyjeździe jasnym stało się, że Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski. Drużyna Nielsa Frederiksena w marcu, kwietniu i maju była niemal bezbłędna, nie przegrała dziewięciu dziewięciu ostatnich spotkań w Ekstraklasie.

Dzięki temu "Kolejorz" może świętować 10. tytuł mistrzowski. Jednym z architektów sukcesu był Mikael Ishak. Szwedzki napastnik od sześciu lat jest zawodnikiem Lecha. Kapitalnie czuje się w poznańskiej drużynie, pełniąc rolę kapitana.

Tak Hajto nazwał piłkarza Ekstraklasy. "Lewandowski polskich boisk"

W tym sezonie rozegrał łącznie 49 spotkań. I zdobył w nich aż 31 bramek! Do tego dołożył dziewięć asyst. 33-latek to prawdziwa gwiazda naszej ligi. - Jest niesamowity w szesnastce. Trochę taki Lewandowski polskich boisk. Umie wykończyć, dobrze gra głową - zachwyca się Tomasz Hajto w programie Polsat Futbol Cast.

Jednocześnie były reprezentant Polski wie, że Ishak w tym roku skończył 33 lata. O ile w polu karnym rywala spisuje się znakomicie, tak w innych sytuacjach może brakować mu zwrotności.

Zobacz również:

Matty Cash już jest zadowolony z wykonanej roboty w tym sezonie, ale przed nim jeszcze finał Ligi Europy
Liga Europy

Z pomocą reprezentanta Polski klub zarobił fortunę. Jeszcze ostatni skok na kasę

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

- Nie jest do kontry, on już nie ucieknie - dodaje. Latem Poznaniacy znów powalczą w eliminacjach do upragnionej Ligi Mistrzów. - Lech w każdej rundzie eliminacji będzie rozlosowany, ale i tak w czwartej rundzie będzie musiał pokonać jakiś mocny zespół. Wtedy może trzeba będzie cierpieć, zagrać wyrachowanie, z kontry - tłumaczy Hajto.

- Jeżeli chcesz zagrać takie spotkanie na 1:0 w meczu wyjazdowym, jakieś 0:0, z drużyną na poziomie Lecha, to musisz się cofnąć. Nie możesz grać radosnej piłki. Trzeba grać piłkę wyrafinowaną, mieć trochę balansu - uzupełnia.

Z tego powodu według eksperta w Lechu przydałaby się nowa, bardziej mobilna "dziewiątka". - Moje zdanie jest takie: Potrzebny jest niesamowicie szybki napastnik. Możesz też zagrać dwoma, pod Ishakiem, który umie cofać się po piłkę - podsumował Tomasz Hajto, który w ekipie "Kolejorza" chciałby zobaczyć jeszcze dodatkowego, doświadczonego defensora, który pokieruje młodzieżą w linii obrony.

Zobacz również:

Iga Świątek będzie bronić tytułu na tegorocznym Wimbledonie
Iga Świątek

Świątek broni tytułu. Podniósł się raban. Możliwa zmiana nagrody

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Mężczyzna w szarym płaszczu i szaliku udziela wywiadu na stadionie, trzymając mikrofon Polsat Sport.
Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTEREast News
piłkarz w niebieskiej koszulce Lecha Poznań z opaską kapitana na ramieniu i wyrazem radości na twarzy, wyraźnie świętujący ważny moment podczas meczu
Mikael IshakMonika WantołaINTERIA.PL
piłkarz w niebieskim stroju Lecha Poznań stoi z rękami na biodrach na murawie stadionu, na lewym ramieniu opaska kapitana, w tle inny zawodnik oraz rozmyta publiczność
Mikael IshakMarcin GolbaAFP


Marcin Piechowicz: Spróbujemy przedłużyć tę serię o jeszcze jeden mecz. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja