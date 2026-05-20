Hajto zachwycony piłkarzem Ekstraklasy. Potem nagły alarm. "On już nie ucieknie"

Po sobotniej wygranej 3:1 z Radomiakiem na wyjeździe jasnym stało się, że Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski. Drużyna Nielsa Frederiksena w marcu, kwietniu i maju była niemal bezbłędna, nie przegrała dziewięciu dziewięciu ostatnich spotkań w Ekstraklasie.

Dzięki temu "Kolejorz" może świętować 10. tytuł mistrzowski. Jednym z architektów sukcesu był Mikael Ishak. Szwedzki napastnik od sześciu lat jest zawodnikiem Lecha. Kapitalnie czuje się w poznańskiej drużynie, pełniąc rolę kapitana.

Tak Hajto nazwał piłkarza Ekstraklasy. "Lewandowski polskich boisk"

W tym sezonie rozegrał łącznie 49 spotkań. I zdobył w nich aż 31 bramek! Do tego dołożył dziewięć asyst. 33-latek to prawdziwa gwiazda naszej ligi. - Jest niesamowity w szesnastce. Trochę taki Lewandowski polskich boisk. Umie wykończyć, dobrze gra głową - zachwyca się Tomasz Hajto w programie Polsat Futbol Cast.

Jednocześnie były reprezentant Polski wie, że Ishak w tym roku skończył 33 lata. O ile w polu karnym rywala spisuje się znakomicie, tak w innych sytuacjach może brakować mu zwrotności.

- Nie jest do kontry, on już nie ucieknie - dodaje. Latem Poznaniacy znów powalczą w eliminacjach do upragnionej Ligi Mistrzów. - Lech w każdej rundzie eliminacji będzie rozlosowany, ale i tak w czwartej rundzie będzie musiał pokonać jakiś mocny zespół. Wtedy może trzeba będzie cierpieć, zagrać wyrachowanie, z kontry - tłumaczy Hajto.

- Jeżeli chcesz zagrać takie spotkanie na 1:0 w meczu wyjazdowym, jakieś 0:0, z drużyną na poziomie Lecha, to musisz się cofnąć. Nie możesz grać radosnej piłki. Trzeba grać piłkę wyrafinowaną, mieć trochę balansu - uzupełnia.

Z tego powodu według eksperta w Lechu przydałaby się nowa, bardziej mobilna "dziewiątka". - Moje zdanie jest takie: Potrzebny jest niesamowicie szybki napastnik. Możesz też zagrać dwoma, pod Ishakiem, który umie cofać się po piłkę - podsumował Tomasz Hajto, który w ekipie "Kolejorza" chciałby zobaczyć jeszcze dodatkowego, doświadczonego defensora, który pokieruje młodzieżą w linii obrony.

