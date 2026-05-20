Hajto zachwycony piłkarzem Ekstraklasy. Potem nagły alarm. "On już nie ucieknie"
W ostatni weekend Lech Poznań zgarnął 10. mistrzostwo Polski, broniąc przy okazji zeszłoroczny tytuł. "Kolejorz" znów stanie przed szansą na zakwalifikowanie się do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Nie da się ukryć, że drużyna potrzebuje wzmocnień. - Potrzebny jest niesamowicie szybki napastnik - mówi Tomasz Hajto w programie Polsat Futbol Cast.
Po sobotniej wygranej 3:1 z Radomiakiem na wyjeździe jasnym stało się, że Lech Poznań obronił mistrzostwo Polski. Drużyna Nielsa Frederiksena w marcu, kwietniu i maju była niemal bezbłędna, nie przegrała dziewięciu dziewięciu ostatnich spotkań w Ekstraklasie.
Dzięki temu "Kolejorz" może świętować 10. tytuł mistrzowski. Jednym z architektów sukcesu był Mikael Ishak. Szwedzki napastnik od sześciu lat jest zawodnikiem Lecha. Kapitalnie czuje się w poznańskiej drużynie, pełniąc rolę kapitana.
Tak Hajto nazwał piłkarza Ekstraklasy. "Lewandowski polskich boisk"
W tym sezonie rozegrał łącznie 49 spotkań. I zdobył w nich aż 31 bramek! Do tego dołożył dziewięć asyst. 33-latek to prawdziwa gwiazda naszej ligi. - Jest niesamowity w szesnastce. Trochę taki Lewandowski polskich boisk. Umie wykończyć, dobrze gra głową - zachwyca się Tomasz Hajto w programie Polsat Futbol Cast.
Jednocześnie były reprezentant Polski wie, że Ishak w tym roku skończył 33 lata. O ile w polu karnym rywala spisuje się znakomicie, tak w innych sytuacjach może brakować mu zwrotności.
- Nie jest do kontry, on już nie ucieknie - dodaje. Latem Poznaniacy znów powalczą w eliminacjach do upragnionej Ligi Mistrzów. - Lech w każdej rundzie eliminacji będzie rozlosowany, ale i tak w czwartej rundzie będzie musiał pokonać jakiś mocny zespół. Wtedy może trzeba będzie cierpieć, zagrać wyrachowanie, z kontry - tłumaczy Hajto.
- Jeżeli chcesz zagrać takie spotkanie na 1:0 w meczu wyjazdowym, jakieś 0:0, z drużyną na poziomie Lecha, to musisz się cofnąć. Nie możesz grać radosnej piłki. Trzeba grać piłkę wyrafinowaną, mieć trochę balansu - uzupełnia.
Z tego powodu według eksperta w Lechu przydałaby się nowa, bardziej mobilna "dziewiątka". - Moje zdanie jest takie: Potrzebny jest niesamowicie szybki napastnik. Możesz też zagrać dwoma, pod Ishakiem, który umie cofać się po piłkę - podsumował Tomasz Hajto, który w ekipie "Kolejorza" chciałby zobaczyć jeszcze dodatkowego, doświadczonego defensora, który pokieruje młodzieżą w linii obrony.