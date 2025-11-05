Hajto usłyszał, co powiedział trener Legii. Wytoczył ciężkie działa. "Pomylił zawód"
Legia Warszawa próbuje odnaleźć się po odejściu Edwarda Iordanescu. Tymczasowo drużynę przejął Inaki Astiz, pod wodzą którego "Wojskowi" zremisowali 1:1 z Widzewem w Łodzi. Z niektórych wypowiedzi Hiszpana można wywnioskować, że nie do końca ufa on Kacprowi Urbańskiemu. Rozterki szkoleniowca w brutalnych słowach podsumował Tomasz Hajto.
Edward Iordanescu utrzymał się na posadzie trenera Legii zaledwie przez cztery miesiące. W tym czasie poprowadził zespół w 24 spotkaniach. Efekt? Średnia punktowa na poziomie 1,63. Czarę goryczy przelała porażka 1:2 z Pogonią Szczecin, po której warszawianie odpali z Pucharu Polski.
Wraz z końcem października Rumun rozstał się z zespołem. Jego obowiązki - najprawdopodobniej tymczasowo - przejął Inaki Astiz. W niedzielę 2 listopada Legia zmierzyła się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Obie ekipy w prestiżowym starciu podzieliły się punktami (1:1).
Hajto nie brał jeńców. Wściekł się, kiedy usłyszał te słowa o Urbańskim
Od pierwszej minuty spotkanie z Widzewem rozpoczął Kacper Urbański. Legia ściągnęła reprezentanta Polski z Bolonii za promocyjną kwotę 700 tys. euro. 21-latek to ofensywny brylant na polskim podwórku, jednak jak na razie w nowym klubie nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału.
- Wychodzi na konferencję Astiz i mówi: Musimy się zastanowić, co zrobić z Urbańskim. Wystawcie go na środku. Dwie szóstki, dwie dziesiątki. Co to za problem? - zagaił Roman Kołtoń w środowym programie "Polsat Futbol Cast". Na słowa te błyskawicznie zareagował Tomasz Hajto.
Jeżeli jest trener, który mówi, że musi się zastanowić, co zrobić z Urbańskim, to niech on się zastanowi, czy nie pomylił zawodu
To nie pierwsza sytuacja, kiedy 53-latek w bardzo pozytywnych słowach wypowiada się nt. wychowanka Lechii Gdańsk. Niedawno Hajto wydał inny werdykt.
- Legia wzmocniła się Piątkowskim i Urbańskim. Ja uważam, że jeśli w tym sezonie Urbański przygotuje się fizycznie, to moim zadaniem zostanie wybrany najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie - tłumaczył.
Do tej pory Kacper Urbański rozegrał w tym sezonie dziesięć spotkań. Zanotował w nich dwie asysty. Już w najbliższy czwartek Legia zagra na wyjeździe przeciwko Celje w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Być może 21-latek otrzyma kolejną szansę. Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport.