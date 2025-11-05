Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hajto usłyszał, co powiedział trener Legii. Wytoczył ciężkie działa. "Pomylił zawód"

Legia Warszawa próbuje odnaleźć się po odejściu Edwarda Iordanescu. Tymczasowo drużynę przejął Inaki Astiz, pod wodzą którego "Wojskowi" zremisowali 1:1 z Widzewem w Łodzi. Z niektórych wypowiedzi Hiszpana można wywnioskować, że nie do końca ufa on Kacprowi Urbańskiemu. Rozterki szkoleniowca w brutalnych słowach podsumował Tomasz Hajto.

Edward Iordanescu utrzymał się na posadzie trenera Legii zaledwie przez cztery miesiące. W tym czasie poprowadził zespół w 24 spotkaniach. Efekt? Średnia punktowa na poziomie 1,63. Czarę goryczy przelała porażka 1:2 z Pogonią Szczecin, po której warszawianie odpali z Pucharu Polski.

Wraz z końcem października Rumun rozstał się z zespołem. Jego obowiązki - najprawdopodobniej tymczasowo - przejął Inaki Astiz. W niedzielę 2 listopada Legia zmierzyła się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Obie ekipy w prestiżowym starciu podzieliły się punktami (1:1).

Hajto nie brał jeńców. Wściekł się, kiedy usłyszał te słowa o Urbańskim

Od pierwszej minuty spotkanie z Widzewem rozpoczął Kacper UrbańskiLegia ściągnęła reprezentanta Polski z Bolonii za promocyjną kwotę 700 tys. euro. 21-latek to ofensywny brylant na polskim podwórku, jednak jak na razie w nowym klubie nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału.

- Wychodzi na konferencję Astiz i mówi: Musimy się zastanowić, co zrobić z Urbańskim. Wystawcie go na środku. Dwie szóstki, dwie dziesiątki. Co to za problem? - zagaił Roman Kołtoń w środowym programie "Polsat Futbol Cast". Na słowa te błyskawicznie zareagował Tomasz Hajto.

Jeżeli jest trener, który mówi, że musi się zastanowić, co zrobić z Urbańskim, to niech on się zastanowi, czy nie pomylił zawodu
wypalił.

- Legia wzmocniła się Piątkowskim i Urbańskim. Ja uważam, że jeśli w tym sezonie Urbański przygotuje się fizycznie, to moim zadaniem zostanie wybrany najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie - tłumaczył.

Do tej pory Kacper Urbański rozegrał w tym sezonie dziesięć spotkań. Zanotował w nich dwie asysty. Już w najbliższy czwartek Legia zagra na wyjeździe przeciwko Celje w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Być może 21-latek otrzyma kolejną szansę. Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport.

