Hajto usłyszał, co powiedział trener Legii. Wytoczył ciężkie działa. "Pomylił zawód"

Edward Iordanescu utrzymał się na posadzie trenera Legii zaledwie przez cztery miesiące. W tym czasie poprowadził zespół w 24 spotkaniach. Efekt? Średnia punktowa na poziomie 1,63. Czarę goryczy przelała porażka 1:2 z Pogonią Szczecin, po której warszawianie odpali z Pucharu Polski.

Wraz z końcem października Rumun rozstał się z zespołem. Jego obowiązki - najprawdopodobniej tymczasowo - przejął Inaki Astiz. W niedzielę 2 listopada Legia zmierzyła się na wyjeździe z Widzewem Łódź. Obie ekipy w prestiżowym starciu podzieliły się punktami (1:1).

Hajto nie brał jeńców. Wściekł się, kiedy usłyszał te słowa o Urbańskim

Od pierwszej minuty spotkanie z Widzewem rozpoczął Kacper Urbański. Legia ściągnęła reprezentanta Polski z Bolonii za promocyjną kwotę 700 tys. euro. 21-latek to ofensywny brylant na polskim podwórku, jednak jak na razie w nowym klubie nie pokazał jeszcze pełni swojego potencjału.

- Wychodzi na konferencję Astiz i mówi: Musimy się zastanowić, co zrobić z Urbańskim. Wystawcie go na środku. Dwie szóstki, dwie dziesiątki. Co to za problem? - zagaił Roman Kołtoń w środowym programie "Polsat Futbol Cast". Na słowa te błyskawicznie zareagował Tomasz Hajto.

Jeżeli jest trener, który mówi, że musi się zastanowić, co zrobić z Urbańskim, to niech on się zastanowi, czy nie pomylił zawodu

- Legia wzmocniła się Piątkowskim i Urbańskim. Ja uważam, że jeśli w tym sezonie Urbański przygotuje się fizycznie, to moim zadaniem zostanie wybrany najlepszym piłkarzem w Ekstraklasie - tłumaczył.

Do tej pory Kacper Urbański rozegrał w tym sezonie dziesięć spotkań. Zanotował w nich dwie asysty. Już w najbliższy czwartek Legia zagra na wyjeździe przeciwko Celje w trzeciej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji. Być może 21-latek otrzyma kolejną szansę. Transmisja tego spotkania w Polsacie Sport.

Kacper Urbański Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tomasz Hajto MICHAL KLAG/REPORTER East News

Kacper Urbański FOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFP AFP