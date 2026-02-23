Hajto bez ogródek ws. Legii. Wydał wyrok po wygranej drużyny Papszuna

Legia Warszawa znalazła się w potężnym kryzysie. Od wielu tygodni "Wojskowi" przebywają w strefie spadkowej. W sobotę na stadion przy ul. Łazienkowskiej przyjechała Wisła Płock, czyli rewelacja ostatnich miesięcy Ekstraklasy.

Gospodarzom udało się triumfować 2:1. Bohaterem został Kacper Chodyna, który w końcówce zanotował kluczowe trafienie. Tym sposobem Legia wygrała pierwsze spotkanie w lidze od... 28 września. Wówczas pokonała 1:0 Pogoń Szczecin. Musiało minąć dwanaście spotkań, aż stołeczny klub dopisał sobie trzy punkty.

Roman Kołtoń nie gryzł się w język! Mocne słowa o Legii Warszawa. WIDEO Polsat Sport1 Polsat Sport

Legia wygrywa, Hajto nie mógł milczeć. Tak ocenił to, co zrobił Papszun

Świętować nareszcie może Marek Papszun, dla którego jest to pierwsze zwycięstwo w roli trenera 15-krotnych mistrzów Polski. Mimo to Legia na ten moment nadal zajmuje 16., czyli spadkowe miejsce, mając na koncie 24 oczka.

W trakcie niedzielnego programu "Cafu Futbol" na antenie Polsatu Sport mecz w wykonaniu warszawskiej ekipy ocenił m.in. Tomasz Hajto. Według byłego reprezentanta Polski obecnie w Legii nikt nie patrzy na styl gry, a liczby, które - biorąc pod uwagę sytuację klubu - są najważniejsze.

- Czy ktoś kiedyś z takim wielkim klubem jak Legia Warszawa był na dole tabeli... jak tam ciężko sprostać wymaganiom, emocjom, kibicom, kiedy zawsze walczysz o trofea, górną część tabeli... - rozpoczął.

- Ja dzisiaj nie oceniałbym Legii pod kątem jak grali ten mecz, tylko pod kątem trzech punktów (...) Dzisiaj nie oceniałbym Legii ani pracy Papszuna (...) Sytuacja w tabeli zabrała piłkarzom 50 proc. pewności siebie - podkreślał Hajto.

Zgodnie z terminarzem w niedzielę 1 marca Legia Warszawa pojedzie do Białegostoku na wyjazdowy mecz z Jagiellonią w 23. kolejce. Na ten moment zespół Adriana Siemieńca jest liderem.

- Znów nie był to dla nas łatwy mecz. Strzeliliśmy gola, potem ponownie wyrównanie… Podnieść się przy naszej sytuacji w tabeli i tak długiej serii bez zwycięstwa nie jest proste. Drużyna zdobyła bramkę, umiała się wybronić i w końcu przełamaliśmy złą passę, sięgając po bezcenne trzy punkty. Wierzę, że to będzie odbicie, które da nam lepszą grę i oczka w kolejnych występach, ale musimy dalej na to pracować - to już słowa samego Marka Papszuna, cytowanego przez portal Legia.net.

Tomasz Hajto Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Kibice Legii Warszawa Beata Zawadzka East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Katarzyna Niedźwiedzka: Jeśli chodzi o panczeny, mieliśmy apetyt na więcej medali. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport