Partner merytoryczny: Eleven Sports

Hajto bez ogródek o Legii. Wyrok wydany, nawet Papszun nie pomoże

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Obecna sytuacja Legii - łagodnie mówiąc - nie jest najlepsza. Zimę warszawski klub spędzi na przedostatnim miejscu w tabeli, w strefie spadkowej. Lekiem na całe zło ma być Marek Papszun, który kilka dni temu oficjalnie został ogłoszony nowym trenerem "Wojskowych". Czy pod jego wodzą Legia ma jeszcze szansę na czołowe miejsca? - To jest 16 meczów. 16 meczów... - podkreśla Tomasz Hajto.

Mężczyzna w jasnym swetrze z mikrofonem w dłoni podczas audycji, w tle ekran z nieostrym logo i tekstem oraz wstawka w formie koła ze zdjęciem innego mężczyzny w garniturze i okularach na tle loga klubu sportowego.
Tomasz Hajto, Marek PapszunPawel Wodzynski/East News / zrzut ekranu www.youtube.com/watch?v=aMzAYcWZBxcEast News

Ostatnie tygodnie w wykonaniu drużyny Legii były dramatyczne. Zespół kompletnie posypał się po odejściu Edwarda Iordanescu. Jego miejsce tymczasowo zajął Inaki Astiz, który kompletnie nie poradził sobie na stanowisku trenera.

Pod jego wodzą warszawianie rozegrali łącznie dziesięć spotkań. Ponieśli aż sześć porażek i zanotowali trzy remisy. Wygrać udało się tylko raz - na osłodę, w ostatnim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji przeciwko Lincoln Red Imps FC (4:1). Mimo zwycięstwa Legia nie zdołała awansować nawet do play-offów.

Marek Papszun: Legia chce mnie jako trenera, a ja chcę być trenerem LegiiPolsat Sport

Legia wskoczy na górę tabeli? Hajto nie ma wątpliwości

W takiej sytuacji stołecznemu klubowi wiosną pozostaje tylko rywalizacja w Ekstraklasie, gdzie na ten moment zajmuje 17. miejsce z 19. punktami na koncie. Gdyby sezon kończył się teraz, Legia pożegnałaby się z najwyższym poziomem rozgrywkowym.

Do końca kampanii warszawskiej ekipie pozostało równo 16 spotkań. Obecnie do pozycji lidera traci 11 punktów, więc w teorii nawet pierwsza czwórka na koniec zmagań wydaje się realna. Ale czy czy prawdopodobna? Na to pytanie w wigilijnym wydaniu Futbol Cast odpowiedział Tomasz Hajto.

- Kolega zapytał mnie, czy Legia z Papszunem będzie w pierwszej czwórce. Ja powiedziałem, że nie. To jest 16 meczów. 16 meczów... On (Papszun - red.) potrzebuje czasu, a tego czasu ma jeszcze mniej, bo to jest styczeń - stwierdził były reprezentant Polski.

- Tutaj nie ma lata, gdzie jest sześć tygodni, sześć mikrocykli i jeden wielki makrocykl. Jedziesz na jeden obóz, drugi. Nie ma na to czasu. Musisz ten zespół szybko posklejać - dodał.

Zobacz również:

Sprowadzenie Osmana Bukariego to transferowy rekord wszechczasów w Ekstraklasie
Ekstraklasa

Astronomiczne wydatki polskich klubów na transfery. Widzew bije rekord za rekordem

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    19 grudnia Marek Papszun po tygodniach medialnych przepychanek i przytyków w stronę Rakowa Częstochowa oficjalnie został trenerem Legii Warszawa. Debiut nowego szkoleniowca nastąpi 1 lutego na stadionie przy ul. Łazienkowskiej podczas meczu z Koroną Kielce w 19. kolejce.

    Niedawno o 51-latku wypowiadał się także Zbigniew Boniek, który ocenił, jak długo były trener "Medalików" zabawi na ławce trenerskiej Legii. - Pozycja Papszuna będzie mocna i nikt nie będzie chciał go ruszyć - spekulował były prezes PZPN.

    Zobacz również:

    Sebastian Szymański
    Reprezentacja

    Nie mają wątpliwości. To było pożegnanie. Media: Reprezentant Polski czeka na nowym klub

    Rafał Sierhej
    Rafał Sierhej
    Mężczyzna w sportowym stroju i czapce z daszkiem, z brodą oraz okularami, uśmiecha się, stojąc na tle tablicy z logotypami sponsorów oraz napisami Ekstraklasa.
    Marek PapszunBartlomiej Wojtowicz/REPORTEREast News
    Mężczyzna w szarym płaszczu i szaliku udziela wywiadu na stadionie, trzymając mikrofon Polsat Sport.
    Tomasz HajtoGrzegorz Wajda/REPORTER East News
    Trzech piłkarzy Legii Warszawa w białych strojach drużyny podczas dyskusji na murawie, w tle rozmyta trybuna stadionu.
    Legia Warszawa - SamsunsporTomasz Jędrzejowski/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja