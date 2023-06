Haaland w polskim klubie? Zdjęcie robi furorę. "Nie dałby rady"

- Haaland w Cracovii? - napisał na swoim twiterze klub ze stolicy Małopolski nad zdjęciem Janusza Filipiaka z Erlingiem Haalandem.

Ten wpis od razu odbił się szerokim echem wśród kibiców "Pasów". Nikt oczywiście nie wziął go na poważnie, jednak użytkownicy twittera od razu zaczęli reagować zabawnymi komentarzami.



Nie dałby rady... Zbyt fizyczna liga ~ napisał użytkownik, którego komentarz pod tym wpisem zdobył najwięcej "serduszek"

- I to świadczy o wielkości Haalanda, Messi czy Ronaldo bali się bycia zweryfikowanymi przez Ekstraklasę - dodał inny z użytkowników.

Erling Haaland nigdzie się nie wybiera. W debiutanckim sezonie podbił piłkarski świat

Erling Haaland przeniósł się do Manchesteru City dopiero rok temu i oczywiście w następnym sezonie również będzie strzelał bramki dla "The Citizens". W swoim debiutanckiej kampanii Norweg zdobył aż 52 gole w 53 meczach. Dołożył do tego 9 asyst.

W ubiegłym sezonie Haaland pobił rekord goli strzelonych w jednej edycji Premier League, który do tej pory należał do Mohameda Salaha. Napastnik "Manchesteru City" w lidze angielskiej trafiał do siatki aż 36 razy.

Kontrakt Erlinga Haalanda z Manchesterem City obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Portal transfermarkt wycenia go na 180 milionów euro - to czyni Norwega najdroższym piłkarzem na całym świecie - pierwsze miejsce dzieli w tym rankingu wyłącznie z Kylianem Mbappe.

