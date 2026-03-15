Gwizdy w Zabrzu. Nawrocki wszystko słyszał. "Wygwizdali prezydenta"
Karol Nawrocki ze sportem ma mnóstwo wspólnego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na początku swojej kadencji zapowiadał, że będzie chciał odwiedzać polskie stadiony i z tej umowy się wywiązuje. W niedzielne popołudnie Nawrocki pojawił się na obiekcie Górnika Zabrze, który rywalizował z Rakowem Częstochowa. Już w trzeciej minucie pokazały go kamery Canal + Sport. W tym momencie na stadionie pojawiły się gwizdy i pojawiło się przypuszczenie, że mogły być skierowane w kierunku Prezydenta RP. Pojawiły się jednak głosy kibiców, które sugerują, że ich adrestaem był preydent Zabrza.
Nie jest żadną tajemnicą, że Karol Nawrocki jest kibicem Lechii Gdańsk. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ukrywa swojej sympatii do gdańskiego zespołu. Jednocześnie na początku swojej kadencji w roli głowy państwa zapowiadał, że będzie odwiedzał polskie stadiony, nie tylko ten w Gdańsku.
Z tej obietnicy stopniowo się wywiązuje. Nawrocki pojawił się nawet na spotkaniu rozgrywanym w ramach rywalizacji w A klasie, co oczywiście stanowiło pewnego rodzaju zaskoczenie. 43-latek nie omija także stadionów, na których występują najlepsze polskie kluby, a więc te z PKO BP Ekstraklasy.
Poważny wyraz twarzy Nawrockiego. Kamery wszystko uchwyciły
Operator uchwycił moment, gdy prezydent naszego kraju prowadził żywą dyskusję z człowiekiem, który zasiadał po jego prawej stronie. Po chwili Nawrocki zakończył rozmowę i przyjął bardzo poważną minę, jak na głowę państwa przystało. Wówczas na tablicy wyników widniał rezultat 0:0.
Jakby tego było mało, stadionowy spiker również ogłosił publiczności, że Nawrocki jest na trybunach. Wówczas fani przywitali prezydenta salwą donośnych gwizdów. "Najbardziej zagorzali kibice, prowadzący doping, wiadomość zignorowali, natomiast z pozostałych sektorów rozległy się donośne gwizdy" - czytamy w "Dzienniku Zachodnim".
Czy adresatem gwizdów był rzeczywiście Karol Nawrocki? Kibice w mediach społecznościowych wskazują z dużym przekonaniem, że gwizdy rzeczywiście były wymierzone w prezydenta, ale miasta Zabrze. - Oni wygwizdali prezydenta Zabrza - czytamy w komentarzach na portalu X.