Gwiazdy skreślone, trzęsienie ziemi w Legii. Przełomowy ruch Papszuna

Mimo że letnie okienko transferowe w Ekstraklasie jeszcze oficjalnie się nie otworzyło, Legia Warszawa dopięła już trzy operacje. Nowymi zawodnikami stołecznego klubu zostali Ivan Brkić z Motoru Lublin, Łukasz Zjawiński z Polonii Warszawa i Zoran Arsenić, który dołączył do "Wojskowych" z Rakowa Częstochowa.

Dwie gwiazdy Legii skreślone.

Marek Papszun zdążył już również przekazać kierownictwu sportowemu, na jakich piłkarzy w przyszłym sezonie nie liczy. Rąbka tajemnicy uchylił w rozmowie z mediami nowy dyrektor sportowy Legii - Fredi Bobic.

Działacz wskazał, że przyszłości przy Łazienkowskiej nie mają już Claude Goncalves i Petar Stojanovic. Nie jest to żadne zaskoczenie. Już rundzie wiosennej szkoleniowiec odsunął ich od drużyny.

Claude Goncalves zna sytuację i wie, że będzie mu trudno o grę w Legii. Tak samo jest z Petarem Stojanoviciem

Dyrektor sportowy "Wojskowych" odniósł się przy tym do plotek na temat przyszłości Antonio Colaka. W kuluarach mówiło się, że napastnik również jest jedną nogą poza Legią. Bobic widzi to inaczej.

- Nie. Uważam, że informacje na jego temat są błędne - zaprzeczył doniesieniom o zbliżającym się odejściu Colaka.

Legia Warszawa. Niepewna przyszłość dwóch weteranów

Do rozwiązania jest jeszcze kwestia przyszłości Artura Jędrzejczyka i Jeana-Pierre Nsame. Doświadczonym zawodnikom wraz z końcem czerwca wygasają kontrakty. Mówi się, że Kameruńczyk zostanie na dłużej w Warszawie, jeśli wcześniej Legia pozbędzie się któregoś z pozostałych snajperów.

- Rozmawialiśmy. Wysłuchaliśmy ich punktu widzenia i w najbliższym czasie podejmiemy decyzję w tych sprawach. Artur jest legendą, ma osobowość, wartość w szatni. Kluczowe jest ustalenie roli, jaką miałby pełnić w zespole, biorąc pod uwagę chociażby konkurencję w składzie, ale też jego status. Daliśmy sobie wspólnie trochę czasu - podsumował Fredi Bobic.

Według mediów na wylocie z Legii znajduje się niewypał transferowy - Mileta Rajović. Zainteresowane jego usługami mają być kluby z Turcji.





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