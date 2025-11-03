Gwiazdor Rakowa trafił do szpitala. Dramat wicemistrzów Polski, to już plaga

Raków Częstochowa nie miał najłatwiejszego startu sezonu. W eliminacjach Ligi Konferencji wszystko szło zgodnie z planem, wicemistrz Polski wyeliminował MSK Zilina, Maccabi Hajfa oraz Ardę Kyrdżali. Dało to awans do fazy ligowej Ligi Konferencji. W lidze sytuacja nie wyglądała jednak tak dobrze.

We wrześniu podopieczni Marka Papszuna znajdowali się w strefie spadkowej, a przed sobą mieli perspektywę szalenie istotnych spotkań z Legią Warszawa i Lechem Poznań. Z innymi pucharowiczami "Medaliki" zgodnie zremisowały, co pozwoliło nieco poprawić sytuację. Rakowowi zdarzały się mecze wprost beznadziejne (starcie z Cracovią, w którym jedyny celny strzał oddano w samej końcówce), lecz forma zaczynała się stabilizować.

Niedzielna potyczka z Jagiellonią Białystok była okazją do przedłużenia korzystnej passy. W ostatni weekend Raków pomimo gry w osłabieniu przez ponad połowę spotkania zdołał pokonać Lechię Gdańsk, a w środku tygodnia rozbił Cracovię, rewanżując się za ostatnią klęskę w lidze.

Raków z kolejną cenną wygraną. Radość przyćmiła kontuzja gwiazdy

Głośno o tym spotkaniu zrobiło się ze względu na wulgarny transparent kibiców Jagiellonii bezpośrednio wymierzony w Bartosza Frankowskiego - sędziego niedawnego spotkania tego zespołu z Górnikiem Zabrze. Paweł Raczkowski z tego powodu przerwał w spotkanie w 58. minucie, a później musiał doliczyć aż 20 minut do regulaminowego czasu gry.

Kilka minut wcześniej byliśmy świadkami innego wydarzenia, które przyniosło dla Marka Papszuna kolejne fatalne wieści. W 51. minucie Jean Carlos Silva przy próbie wybicia piłki z okolic własnego pola karnego poślizgnął się i upadł na murawę tak niefortunnie, że doznał urazu barku. Grającemu w Polsce od 2019 roku Brazylijczykowi przez kilka minut udzielano pomocy, a finalnie na murawie zastąpił go Patryk Makuch.

Marek Papszun nie owijał w bawełnę. Raków może stracić na długo swojego kluczowego zawodnika

Mowa ciała zawodnika szybko zdradzała, że Marek Papszun będzie miał kolejny, poważny problem. Szkoleniowiec Rakowa nie zamierzał tego kryć i na pomeczowej konferencji prasowej wypowiedział się na temat stanu zdrowia jednego ze swoich kluczowych zawodników. - Niestety to poważna kontuzja barku, jest w szpitalu - rzekł Papszun na konferencji prasowej, cytowany na portalu "X" przez Kamila Głębockiego.

Po raz kolejny w tym sezonie Papszun musi zmagać się z problemami zdrowotnymi swoich zawodników. Do Białegostoku nie pojechał Fran Tudor, który w pucharowym meczu z Cracovią doznał urazu stawu skokowego. Jak wspomniał w rozmowie z Canal+ Sport Papszun, w jego przypadku w poniedziałek dojdzie do badań pozwalających na ostateczną diagnozę.

Jean Carlos Silva dołącza tym samym do grona zawodników wyłączonych z gry od dłuższego czasu. Jeszcze długo potrwają rehabilitację Władysława Koczerhina (zerwane więzadło krzyżowe) oraz Ericka Otieno (zerwane ścięgno Achillesa), których być może nie zobaczymy na murawie w tym sezonie. W Częstochowie cały czas czekają na powrót do zdrowia dwóch środkowych defensorów Zorana Arsenicia i Ariela Mosóra.

W tym tygodniu Raków rozegra dwa spotkania. W czwartek 6 listopada o godz. 18:45 zmierzy się w Lidze Konferencji ze Spartą Praga. Trzy dni później w Ekstraklasie podopieczni Papszuna zagrają z Koroną Kielce. Relacje z obu spotkań będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

